Norveç - Fransa Maçı Sonrası Silahlı Saldırı: Dört Kişi Yaralandı

2026 Dünya Kupası kapsamındaki Norveç ve Fransa milli takımları arasındaki karşılaşmanın ardından endişe verici bir olay meydana geldi.

Fransa'nın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından, yüzlerce taraftarın toplandığı bölgede silahlı çatışma çıktı. İlk bilgilere göre, en az dört kişi kurşunla yaralandı.

Karşılaşma, ABD'nin Massachusetts eyaletinin Foxborough şehrindeki "Gillette" stadyumunda gerçekleştirildi.

Massachusetts Polis Departmanı, Cuma günü gece yarısına doğru silahlı saldırıyla ilgili birden fazla çağrı aldıklarını bildirdi.

ABC News'in polis açıklamasından aktardığına göre, "Olay yerine varan polis ekipleri, Main Street ve Park Street kesişiminde ateşli silahla yaralanmış en az dört vatandaş buldu".

Yaralıların tamamı hastaneye kaldırıldı. Şu an için sağlık durumlarına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.

Ayrıca, saldırıyla bağlantılı olarak herhangi birinin gözaltına alındığına dair bir haber yok. Kolluk kuvvetleri olayın ayrıntılarını araştırıyor.

Bilgi olarak, 2026 Dünya Kupası 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. Mevcut dünya şampiyonu Arjantin milli takımıdır.