Ramin Rizoyon gözyaşlarına hakim olamadı: «İran halkı, bizi affedin»

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Mısır ve İran arasındaki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İran adına gol atan Ramin Rizoyon, maç sonrası duygularına hakim olamayarak gözyaşı döktü.

İran, 90+6. dakikada rakip kaleyi bir kez daha sarsamıştı. Ancak gol iptal edildi ve takımın play-off turuna yükselme şansı zorlaştı.

«Ne diyebilirim ki? Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bu sadece şanssızlık. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez, beş kez... Bir sonraki tura çıkacağımızı ve halkımızın yeniden mutluluk duyacağını umuyorum. Çünkü onlar çok daha iyisini hak ediyor», dedi Rizoyon.

Futbolcu, takım arkadaşlarının sahada tüm güçlerini ortaya koyduklarını ve temel amaçlarının İran halkını mutlu etmek olduğunu vurguladı.

«Elimizden gelen her şeyi yaptık. Tek isteğimiz halkımızı mutlu etmekti. Üç aydır hiçbir ödül veya takdir beklemeden savaşıyoruz. Bu takımdaki her futbolcu onurlu, güçlü karakterli ve vatanına sadık bir insandır», dedi.

Rizoyon, İran taraftarlarından özür diledi.

«İran halkı, sizi çok seviyoruz. Bizi affedin. Söyleyebileceğim tek şey bu; bizi affedin. Hepimiz derin bir üzüntü içindeyiz. İyi futbol oynadık ama nerede hata yaptığımızı bilmiyorum. Sizler dünyadaki en iyi şeyleri hak ediyorsunuz», diye ekledi futbolcu.

Bilgi olarak, İran grubu 3 puanla üçüncü sırada tamamladı. Takım şimdi, en iyi üçüncüler arasında yer alarak 1/16 finaline yükselmek için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek.