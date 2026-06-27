OnePlus Bütçe Segmentinde Devrim Yapmaya Hazırlanıyor: 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı Telefon

·25·Teknoloji
OnePlus Bütçe Segmentinde Devrim Yapmaya Hazırlanıyor: 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı Telefon

Yüksek performanslı cihazlarıyla akıllı telefon pazarında tanınan OnePlus, bütçe dostu modeller segmentinde yeni standartlar belirlemeye hazırlanıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmayan OnePlus N6 modelinin ilk "canlı" fotoğrafları ağlarda ortaya çıktı. Cihazın, rekor düzeydeki otonom gücü ve uygun fiyatıyla birçok kişinin dikkatini çekmesi bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Abhishek Yadav tarafından paylaşılan fotoğraflarda, akıllı telefonun sadece dış görünüşü değil, aynı zamanda tam kutu içeriği de yer alıyor. Günümüzde birçok üreticinin paket içeriğini azalttığı bir dönemde, OnePlus N6 zengin bir donanıma sahip olacak. Cihazla birlikte şarj adaptörü, USB kablosu ve özel bir kılıf da sunulacak.

Teknik Özellikler ve Yetenekler

ixbt.com verilerine göre, yeni akıllı telefonun en temel avantajı 8000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu değer modern akıllı telefonlar için nadir bir durumdur ve cihazın şarj edilmeden birkaç gün boyunca çalışmasını sağlar. Ayrıca batarya, 45 W hızlı şarj teknolojisini desteklemektedir.

Cihazın donanımının MediaTek Dimensity 6300 işlemciye dayanması bekleniyor. Bu chipset, orta seviye performans ve 5G ağlarında kararlı çalışma garantisi sunuyor. Ekran konusunda da şirket tasarrufa gitmemiş: OnePlus N6 modeli, görüntünün akıcı ve kaliteli olmasını sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla donatılacak.

  • Ana kamera: 50 megapiksel sensör;
  • Ön kamera: 8 megapiksel selfie modülü;
  • Batarya: 8000 mAh, 45 W şarj;
  • Ekran: AMOLED, 120 Hz.
Akıllı telefonun resmi tanıtımının bu yılın 30 Haziran tarihinde Hindistan'da yapılması planlanıyor. İlk verilere göre, cihazın fiyatı 20 bin Hindistan rupisini (yaklaşık 210 ABD doları) aşmayacak. Bu da onu kendi kategorisindeki en rekabetçi modellerden biri haline getiriyor.

Bu model Özbekistan pazarı için de oldukça güncel bir seçenek olarak görülüyor. Ülkemizdeki kullanıcılar genellikle bataryası uzun süre dayanan ve ekranı kaliteli olan uygun fiyatlı akıllı telefonları tercih ediyorlar. Eğer OnePlus bu fiyat politikasını korursa, yeni model Redmi ve Samsung cihazlarına ciddi bir rakip olabilir.

Ek olarak belirtmek gerekir ki, sızıntı kaynağı Abhishek Yadav daha önce Xiaomi Mi 10T serisine dair bilgileri de tanıtılmadan önce doğru bir şekilde paylaşmıştı. Bu nedenle, OnePlus N6 hakkındaki bu haberlerin gerçeğe çok yakın olduğu değerlendiriliyor.

OnePlusAkıllı TelefonTeknolojiBataryaMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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