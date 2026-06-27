Lionel Messi yedek kulübesinde: Arjantin Milli Takımı'nda beklenmedik rotasyon

·39·Spor
Lionel Messi yedek kulübesinde: Arjantin Milli Takımı'nda beklenmedik rotasyon

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, Ürdün ile oynanacak sıradaki maçta takım kaptanı Lionel Messi'nin ilk 11'de yer almayacağını resmen doğruladı. Grup aşamasındaki görevini erkenden tamamlayıp play-off biletini cebine koyan "albiseleste" için bu maç, kadroyu deneme fırsatı sunuyor. Goal.com haberi veriyor.

Teknik ekip, 37 yaşındaki forvetin fizik durumunu korumak ve aşırı yüklenmelerden kaçınmak amacıyla bu kararı aldı. Goal.com'un haberine göre, Lionel Messi'nin Dallas'ta oynanacak müsabakanın sadece ikinci yarısında sahaya çıkması bekleniyor. Bu karar, sadece yıldız futbolcunun dinlenmesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yedek oyunculara kendilerini kanıtlama fırsatı yaratıyor.

Kadro değişiklikleri ve yeni taktik şemalar

Lionel Scaloni, basın toplantısında alışılmış kurallarının dışına çıkarak kadro planlarını paylaştı. Takımın her bir üyesinin sahaya çıkmayı hak ettiğini ve bu tür rotasyonların takım ruhunu güçlendirmek için gerekli olduğunu vurguladı. Teknik direktör, liderlerin yokluğunda bile takımın oyun tarzının değişmemesini umuyor.

Hücum hattında Lionel Messi'nin yokluğunda Lautaro Martinez ve Julian Alvarez ikilisini görebiliriz. Scaloni, bu iki forvetin birlikte hareket etmesinin takım dengesini bozmaması şartıyla uygulanacağını belirtti. Bu deneyim, gelecekteki belirleyici maçlar için önemli bir taktik varyasyon olabilir.

Ayrıca, takım savunmacısı Cristian Romero ile ilgili duruma da açıklık getirildi. Daha önce sakatlanan futbolcu, özel bir program dahilinde antrenman yapıyor. Teknik direktörün sözlerine göre, sakatlık beklenenden çok daha hafif çıktı ve bu, Arjantin taraftarları için olumlu bir haber.

Arjantin Milli Takımı için bu maçın sonucu turnuva tablosundaki konumunu etkilemese de, futbolcuların play-off öncesi form durumlarını korumaları açısından önem taşıyor. Lionel Messi gibi deneyimli oyuncuların dinlenmesi ise turnuvanın belirleyici aşamalarında verimliliklerini artırmaya hizmet edecek.

ArgentinaLionel MessiLionel ScaloniFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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