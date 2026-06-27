Tanzanya'nın Gizemli Gölü: Kuşların Taşa Dönüştüğü Yer

·42·Dünya
Tanzanya'nın Gizemli Gölü: Kuşların Taşa Dönüştüğü Yer

Tanzanya'da, sanki başka bir gezegeni andıran, sıra dışı doğasıyla turistleri ve bilim insanlarını hayrete düşüren bir yer var. Burası Natron Gölü'dür. Suyundaki tuz ve alkali miktarının son derece yüksek olması nedeniyle, göl yüzeyi bazı dönemlerde mikroorganizmaların etkisiyle kan kırmızısı bir renge bürünür.

Natron Gölü'nün bir diğer özelliği ise, burada ölen kuşların ve yarasaların gövdelerinin sudaki minerallerle kaplanarak adeta taş heykellere dönüşmesidir. Bu nedenle göl, dünyanın en gizemli ve ürkütücü doğa alanlarından biri olarak anılır.

Gölün yakınında ise Ol Doinyo Lengai yanardağı yükselir. Yerel Masai halkı burayı "Tanrı Dağı" olarak adlandırır. Bu yanardağ, Dünya üzerindeki az sayıdaki aktif yanardağdan biridir ve kendine özgü siyah renkli lavları ile ünlüdür.

Pembe bir göl ve çevresinde uçan ve suyun üzerinde duran kuşların tasviri.

En şaşırtıcı olanı ise, böylesine sıra dışı ve hatta ürkütücü bir manzaranın ortasında, her yıl binlerce pembe flamingonun yuva kurup çoğalmasıdır. Tuzlu ve alkali ortam birçok yırtıcı için uygun olmadığından, bu bölge flamingolar için güvenli bir sığınak haline gelmiştir.

Çoğu kişi Tanzanya'yı sadece safarileri ve vahşi doğasıyla hayal eder. Oysa bu ülkede, fantastik filmleri andıran ve dünyanın başka hiçbir yerinde rastlanmayan eşsiz doğa mucizeleri de mevcuttur.

TanzanyaNatronOl Doinyo LengaiMasai
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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