Asyalı Teknoloji Devleri ABD'nin AI İhracat Kısıtlamalarına Yanıt Veriyor

Yapay zeka alanındaki küresel rekabet yeni bir aşamaya taşındı. ABD hükümetinin Anthropic şirketinin en güçlü Mythos ve Fable 5 modellerinin ihracatına getirdiği yasak sonrası, Asyalı girişimler bu boşluğu doldurma hamlesine başladı. Çin ve Japonya şirketleri, Amerikan teknolojilerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi alternatif geliştirmelerini sundu. Techcrunch.com haber veriyor.

Özellikle, Çin'in siber güvenlik alanındaki lider temsilcisi 360 şirketi, Tulongfeng adlı yeni bir AI aracını duyurdu. Geliştiriciler, bu modelin yetenekleri bakımından Anthropic şirketinin Mythos sistemiyle rahatlıkla rekabet edebileceğini vurguluyor. Mythos şu an o kadar güçlü ve stratejik öneme sahip kabul ediliyor ki, Donald Trump yönetimi onun ABD dışına çıkarılmasını kesin olarak yasakladı.

Japonya ve Çin'in yeni geliştirmeleri

Japonya'nın Sakana AI girişimi de Fugu (Japonca'da "balon balığı") adını verdiği modelini yayına aldı. Şirket temsilcilerinin TechCrunch'a bildirdiğine göre, bu model sadece Fable 5 ile boy ölçüşmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli API arayüzleri üzerinden diğer modelleri koordine etme özelliğine de sahip. Bu da onu karmaşık ajan sistemleri için oldukça kullanışlı kılıyor.

Sakana AI temsilcileri yeni ürünün piyasaya sürülmesinin ABD yasaklarıyla aynı zamana denk gelmesini bir "tesadüf" olarak tanımlasalar da, web sitelerinde "ihracat kontrolünden uzak, güvenli ileri düzey yetenekler" sloganıyla reklam yapıyorlar. Bu da bölgedeki işletmeler ve devlet kurumları için siyasi kısıtlamalardan bağımsız teknolojik bağımsızlık vaat ediyor.

Sakana AI şirketi, 2023 yılında eski Google araştırmacıları Ren Ito, Llion Jones ve David Ha tarafından kuruldu. Geliştirdikleri modeller, küçük veri setleriyle verimli çalışması ve özellikle Japon dili ve kültürüne uyarlanmış olmasıyla öne çıkıyor. Bu da ürünü yerel pazarda Amerikan sinir ağlarına kıyasla daha cazip kılıyor.

Jeopolitik sonuçlar ve AI'nın geleceği

Yeni modeller ortaya çıksa da uzmanlar, Asya pazarının ABD teknolojilerinden tamamen kopmasını beklemiyor. Sakana AI kurucu ortağı Ren Ito, G7 zirvesindeki konuşmasında, ABD modellerinin Asya için hala önemli olduğunu, ancak Washington'ın müttefikleri için teknolojik erişim imkanını koruması gerektiğini vurguladı.

Şu anki durum şu şekilde şekilleniyor:

ABD, ulusal güvenlik gerekçesiyle en güçlü AI modellerini (Mythos, Fable 5) engelliyor;

Çin (360) ve Japonya (Sakana AI), alternatiflerini hızla piyasaya sürüyor;

Bölgesel şirketler, siyasi yaptırımlardan korunan teknolojileri tercih ediyor;

AI alanındaki tekeli ortadan kaldıran yeni teknolojik merkezler oluşuyor.

Uzmanlara göre, bu tür ihracat kısıtlamaları uzun vadede ABD şirketlerinin küresel pazardaki payını azaltabilir ve diğer ülkelerde bağımsız AI ekosistemlerinin gelişimini hızlandırabilir.