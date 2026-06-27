Abduqodir Husanov'un Kazancı Belli Oldu

·136·Spor
Abduqodir Husanov'un Kazancı Belli Oldu

Özbekistan milli takımı ve İngiltere'nin Manchester City kulübü defans oyuncusu Abduqodir Husanov, Forbes Sport tarafından hazırlanan en çok kazanan futbolcular listesine girdi.

2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 milli takım oyuncusu arasında hazırlanan listede Husanov 38. sırayı aldı. Listeye giren tek Özbek futbolcu oldu.

Yayınlanan hesaplamalara göre, Abduqodir Husanov'un yıllık toplam kazancı 6,2 milyon doları buluyor. Bunun 5 milyon doları maaş ve futbol faaliyetlerinden, kalan 1,2 milyon doları ise reklam anlaşmaları, ticari projeler ve diğer gelir kaynaklarından geliyor.

Forbes Sport verilerinde Husanov'un ana ortaklarından birinin Puma şirketi olduğu belirtildi. Sıralama oluşturulurken futbolcunun 2025 yılında hayata geçirdiği AK45 enerji içeceği markası da dikkate alındı.

Listenin ilk sırasında yıllık 280 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo yer aldı. Lionel Messi 130 milyon dolarla ikinci, Kylian Mbappe ise 95 milyon dolarlık kazançla üçüncü sırada yer aldı.

Abduqodir HusanovManchester CityO'zbekistonForbes SportPuma
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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