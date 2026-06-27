Yeşil Burun Adaları Tarihi Başarıya İmza Atarak Lionel Messi ve Arjantin ile Karşılaşacak

·42·Spor
Yeşil Burun Adaları Tarihi Başarıya İmza Atarak Lionel Messi ve Arjantin ile Karşılaşacak

Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Yeşil Burun Adaları milli takımı, play-off aşamasına yükselen en küçük ülke oldu. Grup aşamasındaki dirençli oyunlarının ardından, Atlantik Okyanusu adalarından gelen bu ekip, son 16 turunda mevcut dünya şampiyonu Arjantin ve efsanevi Lionel Messi ile kozlarını paylaşacak. Goal.com haber veriyor.

Tarihi başarı, Houston'da oynanan Suudi Arabistan maçının ardından geldi. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandığında, futbolcular saha ortasında toplanarak cep telefonları üzerinden İspanya ve Uruguay arasındaki maçın sonucunu heyecanla takip ettiler. İspanya'nın galibiyeti, Yeşil Burun Adaları'nı "H" grubunda ikinci sıraya taşıyarak bir üst tura çıkardı.

Yeşil Burun Adaları'nın grup aşamasını mağlubiyetsiz tamamlaması dikkat çekici. İspanya ile golsüz berabere kalırken, Uruguay ile 2-2'lik mücadeleli bir sonuç aldılar. Bu sonuçlar, takımın play-off'a tesadüfen çıkmadığını, aksine gerçek bir mücadele gücü sergilediğini gösteriyor.

Büyük Hayallere Doğru Yol

Takım kaptanı ve 40 yaşındaki deneyimli kaleci Vozinha, bu başarının ardından duygularını gizleyemedi. Birçok kişinin bu küçük ülkenin temsilcilerinin tek bir galibiyet alacağına bile inanmadığını belirtti. Ancak Yeşil Burun Adaları, sahadaki teknik ve taktik potansiyelini tam anlamıyla sergilemeyi başardı.

"Buraya sadece beraberlik için gelmedik, her zaman kazanmak istiyoruz. Suudi Arabistan güçlü bir rakip ama topa daha çok sahip olduk ve daha fazla pozisyon yarattık. Şimdi ise Lionel Messi ve Arjantin ile oynamak, her futbolcu için gerçekleşmiş bir hayaldir," dedi Vozinha, Goal.com'a verdiği röportajda.

Bu başarı sadece ada halkı için değil, aynı zamanda dünya genelindeki Yeşil Burun Adaları diasporası için de bir gurur kaynağı oldu. Vozinha'nın sözlerine göre, takım üyeleri zorluklarla büyüdü ve direnci atalarından öğrendi. Bu ruh, onlara sahada büyük devletlerle kafa kafaya mücadele etme imkanı veriyor.

Arjantin karşılaşmasından neler beklenebilir?

Arjantin milli takımı için bu maç sıradan bir adım gibi görünse de, Yeşil Burun Adaları gibi "savaşçı" takımlar her zaman beklenmedik sürprizler sunabilir. Lionel Messi önderliğindeki yıldız kadroya karşı oynanacak bu maç, adalılar için tarihlerinin en önemli karşılaşması olarak kabul ediliyor.

Yeşil Burun Adaları futbolcuları, kendilerini dünyaya tanıtmak ve küçük ülkelerin de büyük başarılara imza atabileceğini kanıtlamak için sahaya çıkacaklar. Sadece kendi ülkelerini değil, dünyadaki tüm azınlık halkların onurunu savunuyorlar. Şimdi tüm taraftarların gözü, Lionel Messi ve bu cesur "küçük" takım arasındaki karşı karşıya gelişe çevrildi.

Dünya KupasıArjantinLionel MessiYeşil Burun AdalarıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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