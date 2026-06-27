Cristiano Ronaldo ve Diogo Dalot: Çocukluk İdolünden Yakın Dostluğa

·2·Spor
Cristiano Ronaldo ve Diogo Dalot: Çocukluk İdolünden Yakın Dostluğa

Portekiz milli takımı ve Manchester United savunmacısı Diogo Dalot'un babası Jacinto Teixeira, oğlu ile efsanevi Cristiano Ronaldo arasındaki özel ilişki hakkında konuştu. Sözlerine göre, çocukluktaki basit bir ilgi ve hayranlık, zamanla profesyonel düzeyde güçlü bir dostluğa dönüştü. Bu ilişki, özellikle Ronaldo'nun Old Trafford'a geri dönmesinden sonra yeni bir aşamaya taşındı. Goal.com haber veriyor.

Şu anda Portekiz milli takımıyla büyük bir turnuvada yer alan Dalot için Cristiano Ronaldo sadece bir takım arkadaşı değil, aynı zamanda bir hayat örneğidir. O Jogo gazetesine verdiği röportajda futbolcunun babası, oğlunun odasında hâlâ Cristiano Ronaldo posterlerinin asılı olduğunu belirtti. Bu durum, genç savunmacının idolüne olan sadakatini gösteriyor.

İdolüyle Aynı Safta

"Cristiano her zaman Diogo için bir idol oldu. Şu an bizimle yaşamasa da, odasındaki dolapların ve kapıların arkasına yapıştırılmış Ronaldo fotoğraflarını hâlâ saklıyorum", diyor futbolcunun babası. Ona göre Ronaldo, Dalot'ta kendi gençliğini, yani çalışkanlık, sorumluluk ve dayanıklılık gibi özellikleri görmüş olabilir.

Dalot ve Ronaldo arasındaki yakınlık sadece saha dışında değil, oyun sırasında da belirgin şekilde görülüyor. Örneğin, Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan milli takımına karşı maçta gol attıktan sonra doğrudan yedek kulübesine koşup Dalot'a sarılması birçok kişinin dikkatini çekmişti. Bu an, futbolcunun babası için de unutulmaz bir olay haline geldi.

İstatistiklere göre, bu iki futbolcu Euro 2020 turnuvasından bu yana Portekiz formasıyla 28 kez birlikte sahaya çıktı. İlginç olan şu ki, Ronaldo'nun milli takımdaki 145 golünden sadece bir tanesine Dalot asist yaptı. Buna rağmen, sahadaki karşılıklı anlayışları yüksek takdir topluyor.

Rekabet ve Disiplin

Diogo Dalot sadece yeteneğiyle değil, disipliniyle de öne çıkıyor. Beslenme düzeni ve fiziksel toparlanma konularında Ronaldo'nun tavsiyelerine sıkı sıkıya uyuyor. Bu da onun bir profesyonel olarak gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Manchester United'daki sekiz sezonluk deneyim, onu her iki kanatta da oynayabilen çok yönlü bir savunmacıya dönüştürdü.

Şu anda Portekiz milli takımının teknik direktörü Roberto Martinez sağ kanatta Joao Cancelo'ya daha fazla güvense de, Dalot her an sahaya çıkmaya hazır. Babası, oğlunun hem fiziksel hem de ruhsal olarak en üst spor formunda olduğunu ve turnuva boyunca ilk 11'de yer alacağına inandığını belirtti.

Cristiano RonaldoDiogo DalotPortekizManchester UnitedFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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