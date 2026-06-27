Swatch, Samsung'dan 170 milyon dolar tazminat talep ediyor

İsviçre'nin ünlü saat üreticisi Swatch Group ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung arasındaki uzun süreli hukuk savaşı yeni bir aşamaya geçti. İsviçreli şirket, Samsung akıllı saatleri için oluşturulan dijital kadran tasarımlarının kendi ticari markalarını ihlal ettiğini iddia ederek 170 milyon dolar tutarında tazminat talep ediyor. Reuters'ın haberine göre, bu dava Birleşik Krallık tarihindeki en büyük ticari marka koruma davalarından biri olabilir. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Söz konusu ihtilaf, Samsung'un Galaxy Watch akıllı saatleri için geliştirilen uygulamalarla ilgili. Bu uygulamalar, kullanıcılara Swatch Group bünyesindeki Omega, Tissot ve diğer prestijli markaların klasik tasarımlarını taklit eden dijital kadranlar yükleme imkanı tanımıştı. 2022 yılında Londra Yüksek Mahkemesi, Samsung'u ticari marka haklarını ihlal etmekten suçlu bulmuştu.

Tasarım hırsızlığı ve lisans meselesi

Şu anki yargılama süreci yalnızca tazminat miktarının belirlenmesine odaklanmış durumda. Swatch Group uzmanlarının hesaplamalarına göre, 170 milyon dolarlık tutar, on markanın tasarımının kullanımı için varsayımsal lisans bedeline eşittir. Şirket, markalarının bilinirliği ve ticari değerini göz önünde bulundurarak bu yüksek rakamı belirledi. İsviçreliler, geleneksel saatçilik sanatının dijital kopyalar aracılığıyla değersizleşmesinden endişe duyuyor.

Samsung tarafı ise bu taleplere şiddetle karşı çıkıyor. Financial Times'ın aktardığına göre, teknoloji devi talep edilen tazminat miktarının aşırı yüksek ve dayanaksız olduğunu düşünüyor. Şirket temsilcileri, dijital kadranların varlığının geleneksel saat pazarına ciddi bir zarar vermediğini ve bu denli büyük bir cezanın adaletsiz olduğunu savunuyor.

Marka prestiji ve pazar stratejisi

İlginç olan şu ki, Swatch Group bilinçli olarak tam kapsamlı akıllı saat pazarına girmeme kararı aldı. Şirket yönetimi, geleneksel mekanik ve kuvars saatlerin prestijini korumayı öncelikli görev olarak görüyor. Tissot yönetimi, tasarımlarının dijital cihazlarda yaygın olarak kullanılmasının İsviçre saatlerinin ayrıcalığına ve prestijine zarar verdiğini vurguluyor.

Bu mahkeme kararı sadece Birleşik Krallık'ta değil, küresel ölçekte de büyük önem taşıyor. Reuters analistlerine göre, Londra'daki nihai karar, Swatch'un ABD'de Samsung'a karşı açtığı benzer davayı da doğrudan etkileyebilir. Bunun da teknoloji dünyasında fikri mülkiyetin korunması konusunda yeni bir emsal oluşturması bekleniyor.

Mahkeme duruşmaları şu an devam ediyor ve nihai kararın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Eğer mahkeme Swatch lehine karar verirse, bu durum diğer geleneksel markalar için de fikri mülkiyetlerini teknolojik platformlardan koruma konusunda güçlü bir teşvik olacaktır.