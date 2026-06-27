Swatch, Samsung'dan 170 milyon dolar tazminat talep ediyor

·1·Teknoloji
Swatch, Samsung'dan 170 milyon dolar tazminat talep ediyor

İsviçre'nin ünlü saat üreticisi Swatch Group ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung arasındaki uzun süreli hukuk savaşı yeni bir aşamaya geçti. İsviçreli şirket, Samsung akıllı saatleri için oluşturulan dijital kadran tasarımlarının kendi ticari markalarını ihlal ettiğini iddia ederek 170 milyon dolar tutarında tazminat talep ediyor. Reuters'ın haberine göre, bu dava Birleşik Krallık tarihindeki en büyük ticari marka koruma davalarından biri olabilir. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Söz konusu ihtilaf, Samsung'un Galaxy Watch akıllı saatleri için geliştirilen uygulamalarla ilgili. Bu uygulamalar, kullanıcılara Swatch Group bünyesindeki Omega, Tissot ve diğer prestijli markaların klasik tasarımlarını taklit eden dijital kadranlar yükleme imkanı tanımıştı. 2022 yılında Londra Yüksek Mahkemesi, Samsung'u ticari marka haklarını ihlal etmekten suçlu bulmuştu.

Tasarım hırsızlığı ve lisans meselesi

Şu anki yargılama süreci yalnızca tazminat miktarının belirlenmesine odaklanmış durumda. Swatch Group uzmanlarının hesaplamalarına göre, 170 milyon dolarlık tutar, on markanın tasarımının kullanımı için varsayımsal lisans bedeline eşittir. Şirket, markalarının bilinirliği ve ticari değerini göz önünde bulundurarak bu yüksek rakamı belirledi. İsviçreliler, geleneksel saatçilik sanatının dijital kopyalar aracılığıyla değersizleşmesinden endişe duyuyor.

Samsung tarafı ise bu taleplere şiddetle karşı çıkıyor. Financial Times'ın aktardığına göre, teknoloji devi talep edilen tazminat miktarının aşırı yüksek ve dayanaksız olduğunu düşünüyor. Şirket temsilcileri, dijital kadranların varlığının geleneksel saat pazarına ciddi bir zarar vermediğini ve bu denli büyük bir cezanın adaletsiz olduğunu savunuyor.

Marka prestiji ve pazar stratejisi

İlginç olan şu ki, Swatch Group bilinçli olarak tam kapsamlı akıllı saat pazarına girmeme kararı aldı. Şirket yönetimi, geleneksel mekanik ve kuvars saatlerin prestijini korumayı öncelikli görev olarak görüyor. Tissot yönetimi, tasarımlarının dijital cihazlarda yaygın olarak kullanılmasının İsviçre saatlerinin ayrıcalığına ve prestijine zarar verdiğini vurguluyor.

Bu mahkeme kararı sadece Birleşik Krallık'ta değil, küresel ölçekte de büyük önem taşıyor. Reuters analistlerine göre, Londra'daki nihai karar, Swatch'un ABD'de Samsung'a karşı açtığı benzer davayı da doğrudan etkileyebilir. Bunun da teknoloji dünyasında fikri mülkiyetin korunması konusunda yeni bir emsal oluşturması bekleniyor.

Mahkeme duruşmaları şu an devam ediyor ve nihai kararın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Eğer mahkeme Swatch lehine karar verirse, bu durum diğer geleneksel markalar için de fikri mülkiyetlerini teknolojik platformlardan koruma konusunda güçlü bir teşvik olacaktır.

SwatchSamsungAkıllı SaatTasarımMahkeme
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

OnePlus Bütçe Segmentinde Devrim Yapmaya Hazırlanıyor: 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı TelefonOnePlus Bütçe Segmentinde Devrim Yapmaya Hazırlanıyor: 8000 mAh Bataryalı Yeni Akıllı TelefonBugün, 16:51Silikon Çağı Sona mı Eriyor: ASML Fotonik Çiplerin Seri Üretimine BaşladıSilikon Çağı Sona mı Eriyor: ASML Fotonik Çiplerin Seri Üretimine BaşladıBugün, 16:20Batarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi BaşladıBatarya Dünyasında Devrim: Sodyum-İyon Akümülatörlerin Seri Üretimi BaşladıBugün, 15:53Elon Musk'ın gizemli «uçan daire»si ilk kez uzaydan Dünya'ya döndüElon Musk'ın gizemli «uçan daire»si ilk kez uzaydan Dünya'ya döndüBugün, 15:29Veri Merkezlerinin Artışı Elektrik Fiyatlarını Nasıl EtkiliyorVeri Merkezlerinin Artışı Elektrik Fiyatlarını Nasıl EtkiliyorBugün, 14:57Apple, Çin'den bellek yongaları satın almak için Trump yönetiminden izin istiyorApple, Çin'den bellek yongaları satın almak için Trump yönetiminden izin istiyorBugün, 14:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı