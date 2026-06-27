İspanya'nın yenilmezlik serisi 34 maça ulaştı, rekor kırıldı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 3. turunda Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek tarihi bir sonuç elde etti.

Bu galibiyetle birlikte «La Roja»nın resmi maçlardaki yenilmezlik serisi 34 maça ulaştı. Böylece İspanya, milli takımlar arasındaki yeni dünya rekorunu kırmış oldu.

Daha önce en iyi derece Brezilya milli takımına aitti. Güney Amerika temsilcileri, 1993-1998 yılları arasında üst üste 33 resmi maçta yenilgi yüzü görmemişti.

İspanya ise bu istatistiği bir maçla geliştirerek futbol tarihine geçti.

Bilgi olarak, İspanyollar en son 28 Mart 2023 tarihinde mağlup olmuştu. O gün takım, Euro 2024 elemeleri kapsamında İskoçya'ya boyun eğmişti.

O tarihten beri İspanya, resmi maçlarda rakiplerine yenilmiyor. Takım şimdi Dünya Kupası'nın play-off aşamasında bu tarihi seriyi daha da uzatmaya çalışacak.