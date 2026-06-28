2026 Dünya Kupası: Kongo DR — Özbekistan 3:1 (Golleri İzleyin)

·4·Spor
2026 Dünya Kupası: Kongo DR — Özbekistan 3:1 (Golleri İzleyin)

Dünya Kupası'nda 3. tur mücadeleleri devam ediyor. K grubunda son tur maçları oynandı.

Özbekistan, Kongo DR'ye mağlup olarak puansız bir şekilde son sırada yer aldı.

Böylece Kongolular, Portekiz ve Kolombiya ile birlikte play-off aşamasına yükseldi.

2026 Dünya Kupası. K Grubu. 3. Tur
Kongo DR — Özbekistan 3:1
Goller: Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (duble) — Shomurodov 10.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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