2026 Dünya Kupası: Kongo DR — Özbekistan 3:1 (Golleri İzleyin)
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2026 Dünya Kupası. K Grubu. 3. Tur
Dünya Kupası'nda 3. tur mücadeleleri devam ediyor. K grubunda son tur maçları oynandı.
Özbekistan, Kongo DR'ye mağlup olarak puansız bir şekilde son sırada yer aldı.
Böylece Kongolular, Portekiz ve Kolombiya ile birlikte play-off aşamasına yükseldi.
2026 Dünya Kupası. K Grubu. 3. Tur
Kongo DR — Özbekistan 3:1
Goller: Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (duble) — Shomurodov 10.
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