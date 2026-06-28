Gigabyte, Markasının 40. Yılına Özel RTX 5080 Infinity Ekran Kartlarını Tanıttı

Bilgisayar teknolojileri pazarının lider oyuncularından biri olan Gigabyte, 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, yeni nesil grafik işlemci serisine dahil olan Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G ve Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G modellerini duyurdu. Bu cihazlar sadece yüksek performansıyla değil, aynı zamanda özgün tasarım konseptiyle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Infinity serisinin tasarımı havacılık motorlarından ilham alınarak oluşturulmuş olup, dairesel elementler ve modern aydınlatma sistemleriyle donatılmıştır. ixbt.com verilerine göre, standart versiyon koyu renkli bir e-spor stilinde tasarlanmışken, Wood varyantı gümüş renkli gövdesi ve ahşap dokulu dekoratif eklemeleriyle öne çıkıyor. Üreticinin, bunun gerçek ahşap değil, yüksek kaliteli bir imitasyon olduğunu belirttiği dikkat çekiyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Her iki ekran kartı da NVIDIA Blackwell mimarisine dayanıyor ve 256 bit veri yolu üzerinden çalışan 16 GB GDDR7 bellek ile donatılmış. Bu durum, oyunlarda ve karmaşık grafik görevlerinde veri aktarım hızını önemli ölçüde artırıyor. Wood versiyonu fabrika çıkışlı olarak hızlandırılmış (overclock) olup, frekansı temel 2617 MHz'den 2805 MHz'e yükseltilmiştir.

Soğutma sistemi konusunda Gigabyte, yeni Windforce Hyperburst teknolojisini kullandı. Temel özelliği olan Double Flow Through yapısı sayesinde, sol ve sağ fanlar soğuk havayı doğrudan soğutma modülüne yönlendiriyor. Bu yaklaşım, geleneksel sistemlere kıyasla hava akışını yüzde 58'e kadar iyileştirme imkanı sağlıyor.

Yenilikçi Çözümler ve Project Stealth

Yeni ekran kartlarının bir diğer önemli özelliği, arka panelin çift taraflı havalandırmasıdır. Bu sadece soğutma verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek yük altında gürültü seviyesini düşürmeye de yardımcı olur. Oyuncular ve profesyonel kurgucular için bu durum, uzun süreli stabil çalışmayı sağlayan kritik bir faktör olabilir.

Ayrıca, cihazlar Project Stealth teknolojisini destekliyor. Bu sistem kapsamında güç konnektörü anakartın arka tarafına taşınmış. Bu çözüm, bilgisayar kasası içindeki kabloların gizlenmesine ve sistem biriminin iç kısmının daha estetik görünmesine yardımcı oluyor.

Şu an için bu yıl dönümü modellerinin perakende satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında kesin bilgi verilmedi, ancak uzmanlar bu kartların sınırlı sayıda üretileceğini tahmin ediyor.