Lionel Messi Bir Rekoru Daha Kırdı: Arjantin Dünya Kupası'nda Ürdün'ü Mağlup Etti

·7·Spor
Lionel Messi Bir Rekoru Daha Kırdı: Arjantin Dünya Kupası'nda Ürdün'ü Mağlup Etti

Arjantin milli takımının efsanevi forveti Lionel Messi, Dünya Kupası kapsamında Ürdün ile oynanan maçta (3:1) yeni bir sihirli an yaşattı. Yedek kulübesinden oyuna giren Inter Miami yıldızı, penaltı vuruşunu ustalıkla gole çevirerek sadece takımının galibiyetini garantilemekle kalmadı, aynı zamanda turnuva tarihindeki birçok rekoru da güncelledi. Goal.com haberine göre .

Karşılaşmanın ikinci yarısında sahaya çıkan 37 yaşındaki forvet, yeteneğini sergilemek için çok fazla zamana ihtiyaç duymadı. Ürdün milli takım kalecisi Yazeed Abulaila, yaklaşık bir dakika boyunca canlı bir duvar örerek Messi'nin sol ayağıyla yapacağı sert vuruşu bekledi. Ancak Lionel Messi beklenmedik bir karar vererek topu yerden kalenin sol köşesine gönderdi ve kaleciyi olduğu yere çiviledi.

Tarihi Sonuçlar ve Yeni Rekorlar

GOAL.com'un haberine göre, bu gol Lionel Messi için Dünya Kupası finallerindeki 19. gol oldu. Bu sonuçla turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olarak kendi rekorunu daha da pekiştirdi. Ayrıca Messi, üst üste yedi Dünya Kupası maçında gol atan tarihteki ilk futbolcu oldu.

İlginç olan şu ki, bu Messi'nin Dünya Kupası kapsamında penaltıdan attığı ikinci golüydü. İlk başarısını 2014'teki Brezilya Dünya Kupası'nda Nijerya milli takımına karşı elde etmişti. Mevcut 2026 turnuvasında ise şimdiden 6 gol atmayı başardı ve gol krallığında lider durumda.

Özbek futbolseverler için de bu sonuç dikkat çekicidir. Lionel Messi, yaşı ilerlemesine rağmen üst düzey oyun sergilemeye devam ettiğini ve standart pozisyonları değerlendirmedeki isabetinin dünyada hala eşsiz olduğunu kanıtlıyor. Dallas'taki performansı, stadyumu dolduran binlerce taraftarı hayran bıraktı.

Grup aşamasının sona ermesiyle Arjantin milli takımı play-off aşamasına yükseldi. Mevcut şampiyonlar, şimdi 1/16 final aşamasında turnuvanın sürpriz ekibi olan Cabo Verde ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Messi'nin şu anki evi olan Miami şehrindeki Hard Rock Stadium'da oynanacak.

Arjantin milli takımı, üst üste üçüncü büyük uluslararası kupayı kazanmayı hedefliyor. Takım üyeleri, play-off aşamasında hataya yer olmadığı için her rakibe karşı ciddi bir yaklaşım sergilemenin gerekliliğini vurguluyor. Lionel Messi'nin harika formu ise taraftarların şampiyonluk unvanını koruma konusundaki güvenini daha da artırıyor.

Lionel MessiArgentinaWorld CupRecordFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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