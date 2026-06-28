Fayzullayev: «Bu tüm potansiyelimiz değil, daha iyi oynayabiliriz»

Özbekistan milli takımının kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımın ardından düşüncelerini paylaştı. Turnuvada tarihteki ilk golümüzün sahibi olan futbolcu, puan toplayamadan tamamlanan turnuva hakkında konuşurken sonuçtan kesinlikle memnun olmadığını gizlemedi.

«Sadece Dünya Kupası'nda oynamak yeterli değil»

Turnuvaya katılma hayalinin gerçekleşmesiyle ilgili soruya Abbosbek oldukça kararlı bir cevap verdi:

«Dünya Kupası'nda oynadık ama bu tek başına yeterli değil. Galibiyet almak istiyorum. Bunu başaramadık. Şu an çok yorgunum. Umuyorum ki bir sonraki Dünya Kupası'na da katılırız ve orada galibiyetler elde ederiz».

«Bu bizim tüm gücümüz değildi»

Fayzullayev, takımın gerçek gücünün bundan çok daha yüksek olduğunu ve mağlubiyetlere rağmen kadronun büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı:

«Hayır, bu bizim tüm potansiyelimiz değil. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Daha iyi futbol oynayabiliriz».

Hatırlatalım, Özbekistan milli takımı tarihindeki ilk Dünya Kupası'nı grup aşamasındaki üç maçta aldığı mağlubiyetler ve 2:11'lik gol averajı ile tamamladı. Abbosbek ve takım arkadaşlarının bu acı tecrübesinin gelecek turnuvalar için büyük bir ders ve motivasyon olmasını umuyoruz.