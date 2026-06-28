Bilim İnsanları Ucuz Elmas Tozundan Kuantum Materyalleri Elde Etme Teknolojisi Geliştiriyor

·2·Teknoloji
Bilim İnsanları Ucuz Elmas Tozundan Kuantum Materyalleri Elde Etme Teknolojisi Geliştiriyor

Avustralya ve Japonya'dan bilim insanları, kuantum teknolojileri alanında devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Melbourne Üniversitesi, Avustralya'nın CSIRO bilim ajansı ve Japonya'nın Ulusal Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (QST) uzmanları, sıradan ve ucuz elmas tozunu yüksek verimli kuantum materyallerine dönüştürme projesini başlattı. Bu girişim sadece bilimsel bir yenilik değil, aynı zamanda kuantum bileşenlerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeye yönelik stratejik bir hamledir. Ixbt.com haber veriyor.

Kuantum cihazlarının temel taşı olarak kabul edilen özel elmaslarda, "azot-boşluk merkezleri" (NV merkezleri) olarak adlandırılan kusurlar bulunur. Bu, bir karbon atomunun yerini bir azot atomunun aldığı ve yanında bir boşluk (vakans) oluştuğu yapay olarak oluşturulmuş bir kristal kafes kusurudur. Bu tür yapılar; manyetik ve elektrik alanlarının yanı sıra sıcaklığın ultra yüksek hassasiyetle ölçülmesini sağlayan kuantum sensörleri için gereklidir.

Ucuz ham maddeden yüksek teknolojiye

Günümüzde kaliteli kuantum elmaslarının üretimi son derece karmaşık ve pahalı bir süreç olarak kabul edilmektedir. Araştırmacılar, bütün kristaller kullanmak yerine, endüstride yaygın olan ve ucuz kabul edilen elmas tozunu kullanmayı teklif ediyorlar. Eğer bilim insanları bu tozun içeriğinde kuantum özelliklerini korumayı başarırlarsa, kuantum sensörleri ve hesaplama sistemleri için bileşenlerin fiyatı kat kat ucuzlayabilir.

Projenin ilk aşamasında, elmas nanokristallerinin stabilitesinin ve kalitesinin artırılması öngörülmektedir. Bilim insanları, NV merkezlerini parçacık yüzeyine mümkün olduğunca yakın yerleştirmek üzerinde çalışıyorlar. Bu, gelecekteki sensörlerin hassasiyetini artırmak için kritik öneme sahiptir. Ardından, CSIRO uzmanları bu materyallerin gerçek koşullardaki dayanıklılığını test edecekler.

Bu araştırmanın başarısının sadece bilim çevrelerinde değil, küresel teknoloji pazarında da büyük yankı uyandırması bekleniyor. Ixbt.com verilerine göre Avustralya, bu teknoloji yardımıyla kuantum materyalleri üretimi konusunda kendi bağımsız tabanını oluşturmayı hedefliyor. Bu da yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacaktır.

Kuantum materyallerinin ucuzlaması; tıp, jeoloji ve navigasyon sistemlerinde de yeni bir dönemi başlatacaktır. Örneğin, ultra hassas kuantum sensörleri yardımıyla insan vücudundaki en küçük değişikliklerin veya yer altındaki değerli madenlerin benzeri görülmemiş bir hassasiyetle tespit edilmesi imkanı doğacaktır. Bu proje, kuantum teknolojilerini laboratuvar duvarlarının dışına çıkarıp günlük hayata uygulama yolunda önemli bir temeldir.

ElmasKuantum TeknolojileriBilimAvustralyaJaponya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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