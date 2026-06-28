Brezilya Milli Takımında Gerginlik: Davide Ancelotti ve Neymar Tartışması

·7·Spor
Brezilya Milli Takımında Gerginlik: Davide Ancelotti ve Neymar Tartışması

Dünya Kupası grup aşamasında İskoçya karşısında alınan net galibiyetin ardından, Brezilya milli takım kampında beklenmedik bir olay patlak verdi. Başantrenör Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti'nin, Neymar oyuna girerken verdiği tepkiyi içeren bir video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi bunu takım içi bir anlaşmazlık olarak yorumluyor. Goal.com haberine göre olay şöyle gelişti:

İskoçya ile oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan maçta Neymar yedek kulübesinden sahaya girmeye hazırlanıyordu. Tam o anda kameralar, Davide Ancelotti'nin memnuniyetsiz bir ifadeyle başını salladığını kaydetti. Goal.com'un haberine göre, bu görüntüler Güney Amerikalı taraftarlar ve uzmanlar arasında teknik ekibin yıldız futbolcuya karşı tutumu konusunda şüpheler uyandırdı.

Neymar'ın milli takım kadrosuna dahil edilmesi, turnuva başlamadan önce de tartışmalara neden olmuştu. Özellikle tecrübeli hücum oyuncusunun kadroya alınması nedeniyle Chelsea oyuncusu Joao Pedro'nun Dünya Kupası dışında kalması, Brezilya kamuoyu tarafından eleştirilmişti. Davide Ancelotti ile ilgili durum ise bu hoşnutsuzluk ateşine körükle gitti.

Aile Üyelerinin Tepkisi ve Baskılar

Durum öyle bir noktaya geldi ki, Davide'nin ailesi internet kullanıcılarının hakaret dolu saldırılarına maruz kaldı. Eşi Ana Galocha, Instagram üzerinden bir açıklama yaparak eşini savundu. Galocha, görüntülerin bağlamından koparıldığını ve gerçek durumu yansıtmadığını belirtti.

"Görüntüleri gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir şekilde yanlış yorumluyorsunuz. Bu yüzden sabahtan beri sayısız hakaret alıyorum. Brezilya'nın kazanmasını herkesten çok biz istiyoruz", diye yazdı Galocha sayfasında. Antrenörün ailesi, bu hareketin futbolcuya karşı olmadığını, sadece oyun içindeki başka bir pozisyona verilen bir tepki olduğunu açıklamaya çalışıyor.

Neymar'ın Uzun Zamandır Beklenen Dönüşü

Tüm bu gürültüye rağmen, bu karşılaşma 34 yaşındaki Neymar için tarihi bir önem taşıdı. Dizindeki ağır sakatlık (ACL) ve ardından gelen iyileşme süreci nedeniyle milli takımdaki 981 günlük araya son verdi. 76. dakikada oyuna giren yıldız hücumcu, maçtan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Her ne kadar en iyi fiziksel durumunda olmasa da, sahada kaldığı kısa sürede yeteneğini sergilemeyi başardı. Köşe vuruşundan gönderdiği top ve kaleye şutu İskoçya kalecisini zor durumda bıraktı. Bu da Neymar'ın hala Carlo Ancelotti'nin planlarında önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı bu Dünya Kupası'nda Brezilya, C Grubu'nda liderliği ele geçirdi. Takımın artık tüm dikkatini play-off aşamasına vermesi gerekiyor ancak Davide Ancelotti etrafındaki tartışmaların takım içi atmosfere ne kadar etki edeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

BrezilyaNeymarDavide AncelottiDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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