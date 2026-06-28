Jude Bellingham İngiltere'yi Kurtarıyor: Thomas Tuchel'in Takımı Grubu Lider Tamamladı

ABD'de devam eden Dünya Kupası grup aşamasının sonuçlarına göre, İngiltere milli takımı Panama'yı 2-0 mağlup ederek "L" grubunda liderliği elde etti. Sonuç olumlu olsa da, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin performansı uzmanlar ve taraftarlar arasında birçok soru işaretine yol açıyor. Sahadaki ağır ve biraz sıkıcı oyuna rağmen, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham bir kez daha takımını zor durumdan kurtardı. Goal.com haber veriyor.

New Jersey'deki "MetLife" stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı İngilizler için oldukça zor geçti. Panama savunmasını aşmakta zorlanan İngiltere, ağırlıklı olarak merkezden hücum etmeye çalıştı ancak bu girişimler sonuç vermedi. Kanatlardan gönderilen toplar ise isabetsiz kaldı. Bu durum, takımın Gana ile aldığı golsüz beraberliğin ardından taraftarların endişelerini daha da artırdı.

Maçın kaderini bir standart pozisyon belirledi. Bukayo Saka'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından Jude Bellingham ustalığını konuşturdu. Savunmacıdan daha çevik hareket ederek, topu maksimum uzanmayla ağlara gönderdi. Bu gol, İngiltere'nin oyununa rahatlık ve güven getirdi.

Bellingham ve Harry Kane tandemi

Golsüz serinin ardından takım kaptanı Harry Kane da sahneye çıktı. Jude Bellingham sadece golün sahibi değil, aynı zamanda asist yaparak da parladı. Nico O'Reilly'den gelen topu alıp rakip savunmacıları şaşırtarak ceza sahası içine net bir pas çıkardı. Harry Kane bu fırsatı değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi.

Goal.com'un haberine göre, İngiltere milli takımı şu anda tamamen Bellingham'ın bireysel yeteneklerine bağımlı durumda. Hırvatistan maçında da takımı galibiyete taşıyan yine oydu. Thomas Tuchel, maç sonrası röportajında takımın oyununun zorlandığını kabul etti ancak bu tür zorlu galibiyetlerin play-off aşamasında faydalı olacağını vurguladı.

"Bir teknik direktör olarak, bu tür maçlarda kazanmak için ne gerektiğini iyi biliyorum. Maçların zor geçmesi bizim için bir sorun değil, aksine bu durum takımı sonraki aşamalar öncesinde güçlendirir", dedi Alman teknik adam. Ayrıca Bellingham ve Kane'in oyuna etkisini yüksek değerlendiren Tuchel, onlardan beklenen sonuçların her zaman yüksek olduğunu ekledi.

İngiltere milli takımı, grubu birinci sırada tamamlayarak turnuva ağacının nispeten "kolay" tarafına geçti. Artık Tuchel'in takımının temel hedefi, 19 Temmuz'da oynanacak finale kadar yükselmek. Ancak takımın genel oyun seviyesi ve savunmadaki sorunlar, özellikle sağ bek pozisyonundaki sakatlıklar endişe yaratmaya devam ediyor.