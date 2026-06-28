Samsung Galaxy S27 Amiral Gemilerinde Fiyat Devrimi: Exynos 2700 Mücadelesi Başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Corporation bünyesinde, yeni nesil amiral gemileri için işlemci seçimi konusunda ciddi müzakereler yürütülüyor. Şirketin System LSI birimi, kendi geliştirdiği Exynos 2700 çiplerini Galaxy S27 serisi akıllı telefonlara daha yaygın şekilde entegre etmek amacıyla mobil birime (MX) benzeri görülmemiş bir ticari teklif sundu. Bu bilgi, saygın insider Schrodinger'e dayanılarak ixbt.com tarafından aktarıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Temel amaç, Samsung akıllı telefonlarının Qualcomm çiplerine olan bağımlılığını azaltmak ve kendi geliştirmelerini yaygınlaştırmaktır. Bunun için System LSI yönetimi, Exynos 2700 fiyatını mevcut Exynos 2600 modelinden bile daha ucuza tedarik etmeye hazır olduğunu belirtti. Böyle bir strateji, şirket içi rekabeti artırmanın yanı sıra nihai ürün maliyetini düşürmeye de hizmet edebilir.

Müzakerelerin temel şartı olarak System LSI birimi, sipariş hacminin en az yüzde 40 oranında artırılmasını talep ediyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Galaxy S27 serisindeki cihazların büyük bir kısmı doğrudan Samsung'un kendi işlemcileriyle donatılacak. Bunun şirket için hem ekonomik hem de teknolojik açıdan büyük bir zafer olması bekleniyor.

Ultra ve Pro modelleri için beklenmedik değişiklikler

Şimdiye kadar Samsung, en üst düzey amiral gemilerinde, özellikle Ultra modellerinde ağırlıklı olarak Snapdragon çiplerini kullanıyordu. Ancak yeni stratejiye göre, Exynos 2700 platformu Galaxy S27 Ultra veya beklenen yeni Galaxy S27 Pro modellerine bile yüklenebilir. Ultra serisi geleneksel olarak en yüksek performansla ilişkilendirildiği için, bu durumun kullanıcılar arasında çeşitli tartışmalara yol açması doğaldır.

Henüz nihai bir karar verilmiş değil. Samsung yönetimi birkaç önemli faktörü analiz ediyor. Öncelikle, Exynos 2700 çiplerinin test sonuçları ve enerji verimlilikleri incelenecek. Ayrıca, şirketin üretim kapasitesinin bu denli büyük bir siparişi kaliteli bir şekilde karşılayabilmesi de kritik önem taşıyor.

Özbekistan pazarında Samsung amiral gemilerinin ağırlıklı olarak Exynos işlemcilerle resmi olarak satıldığı göz önüne alındığında, bu değişiklikler yerel tüketiciler için de oldukça günceldir. Eğer yeni çipler beklendiği gibi ucuz ve verimli olursa, bu durum akıllı telefonların perakende fiyatlarının stabilize olmasına veya teknik özelliklerinin daha da genişlemesine yol açabilir.

Bilgi olarak eklemek gerekir ki, bu haberi yayan Schrodinger (Phone Futurist) isimli insider, daha önce Samsung Galaxy S26 Plus teknik özelliklerini doğru tahmin etmiş ve iPhone 20 konsepti hakkındaki bilgileriyle güven kazanmıştı. Bu nedenle uzmanlar, Exynos 2700 etrafındaki bu "iç savaşı" ciddiye alıyorlar.