Deprem Enkazı Altından Bitkin Bir Köpek Kurtarıldı
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Karakas'ta meydana gelen şiddetli depremin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında, enkaz altında bitkin bir köpek canlı olarak bulundu.
Yıkılan duvarların altında kalan hayvanın sadece başının dışarıdan göründüğü bildirildi. Kurtarma ekipleri önce köpeğe su içirdi, ardından onu dikkatlice enkaz arasından çıkarmayı başardı. Kurtarılan köpeğin şiddetle titrediği video görüntülerine yansıdı.
Olay sosyal medyada hızla yayılarak birçok kullanıcının sempatisini ve takdirini topladı. Birçok kişi, kurtarma ekiplerinin fedakarca çabalarını takdir ediyor.
Son verilere göre, deprem sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 235'e yükseldi. Enkaz altında hayatta kalanları bulmak amacıyla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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