Messi Herkesi Geride Bıraktı: Grup Aşamasının En İyi Futbolcusu

Lionel Messi bir kez daha genç rakiplerine şans tanımadı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Haaland, Mbappe ve Vinicius gibi futbolcuları geride bırakarak en yüksek puanı elde etti.

Ancak Messi'nin üstünlüğü sadece reytingle sınırlı kalmadı; attığı gol sayısı da herkesi hayrete düşürüyor.

WhoScored Seçimi: Messi Birinci Sırada

WhoScored istatistik portalı, Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi'yi 2026 Dünya Kupası grup aşamasının en iyi futbolcusu seçti.

Messi üç maçta sahaya çıkarak, 6 gol attı ve ortalama 8,92 puan topladı.

39 yaşında olmasına rağmen Messi, Dünya Kupası'nın en yüksek puanlı futbolcusu konumunda bulunuyor.

Haaland ve Mbappe de Geride Kaldı

Grup aşamasının en iyi futbolcuları sıralaması şu şekilde oluştu:

Sıra Futbolcu Milli Takım Puan

1 Lionel Messi Arjantin 8,92

2 Erling Haaland Norveç 8,87

3 Kylian Mbappe Fransa 8,33

4 Vinicius Junior Brezilya 8,29

5 Ousmane Dembele Fransa 8,16

Görüldüğü üzere Haaland, Messi'ye çok yaklaşmış ancak Arjantinli yıldız yine de birinci sırasını korumuş.

Yedekten Girip Gol Attı

Messi, grup aşamasının son maçında Ürdün'e karşı ilk 11'de yer almadı.

İkinci yarıda oyuna girerek şık bir serbest vuruş golü attı ve Arjantin'in 3-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.

Bu gol, Messi'nin turnuvadaki altıncı golü oldu.

Gol Krallığı Yarışında da Lider

Şu an için Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası gol krallığı yarışında da birinci sırada yer alıyor.

39 yaşındaki futbolcunun bu performansı, neden futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edildiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Messi, bu Dünya Kupası'nda da Arjantin'i şampiyonluğa taşıyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.