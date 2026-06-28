Cristiano Ronaldo Jr Babasını Desteklemek İçin ABD'ye Geldi

Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası kapsamındaki bir sonraki kritik maç öncesinde aile desteği aldı. Futbolcunun büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr ve partneri Georgina Rodriguez, Miami'ye gelerek Kolombiya ile oynanan grup aşamasının son maçını stadyumdan takip etti. Bunu Goal.com haber veriyor.

Bu karşılaşmada 16 yaşındaki Ronaldo Jr, babasının simgeleşmiş 7 numaralı formasıyla görüldü. Birçok uzman ve taraftar, bunu gelecekte Portekiz Milli Takımı'nın ana yıldızının babasının mirasçısı olacağına dair bir işaret olarak değerlendiriyor. Dikkat çekici olan nokta, Georgina ve çocukların Portekiz'in Kongo DR ve Özbekistan'a karşı oynadığı ilk iki maçı kaçırmış olmalarıydı.

Aile Kutlaması ve Gecikme Nedeni

Georgina Rodriguez'in ABD'ye geç gelmesi bir tesadüf değil, önemli bir ailevi olayla ilgiliydi. Cristiano Ronaldo Jr'ın 16. yaş günü şerefine görkemli bir kutlama düzenledi. Etkinlikte havuz başında bir ziyafet ve mariachi topluluğunun performansları yer alırken, doğum günü pastası bile özgün bir şekilde, tamamen donutlardan hazırlanmıştı.

Goal.com'un haberine göre Georgina, sosyal medyada oğluna olan sevgisini ifade ederek, ne kadar büyürse büyüsün aile için her zaman sevgili bir çocuk kalacağını vurguladı. Boyu neredeyse 2 metreye ulaşan küçük Ronaldo, şimdiden profesyonel futbolda kendi yerini bulmaya çalışıyor.

Geleceğin Yıldızı ve Babasının Hayali

Cristiano Ronaldo Jr, şimdiden genç kategorisindeki kupa sayısı bakımından babasını geride bırakmayı başardı; hesabında üç şampiyonluk unvanı bulunuyor. Cristiano Ronaldo röportajlarında oğlunun büyük hedefinden şöyle bahsetmişti: "Oğlum bana 'Baba, birkaç yıl daha dayan, seninle birlikte sahada oynamak istiyorum' diyor".

Miami'de Kolombiya'ya karşı oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmış olsa da, Ronaldo'nun ailesinin turnuvar sonuna kadar takımla birlikte olması bekleniyor. Portekiz Milli Takımı 'K' grubunu ikinci sırada tamamladı ve şimdi play-off aşamasında ciddi bir sınav verecek.

Bir sonraki aşamada Portekiz'i, Toronto şehrinde Luka Modric liderliğindeki Hırvatistan Milli Takımı ile 1/16 final maçı bekliyor. Tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bu karşılaşmada Ronaldo ve takım arkadaşları galip gelerek şampiyonluk yolunda ilerlemeyi hedefliyor.