China Eastern Airlines Filosunu Yeniliyor: Airbus ile Dev Anlaşma

·25·Teknoloji
China Eastern Airlines Filosunu Yeniliyor: Airbus ile Dev Anlaşma

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Eastern Airlines, uzun menzilli uçak filosunu modernize etmek amacıyla Airbus ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Şirket, bölgedeki havacılık pazarında rekabet gücünü artırmak adına önemli bir adım atarak 25 adet geniş gövdeli A330neo uçağı satın almaya karar verdi. Ixbt.com haber veriyor.

Şanghay Borsası'nda açıklanan verilere göre, söz konusu anlaşmanın toplam liste fiyatı yaklaşık 9,5 milyar dolar tutarında. Ancak ixbt.com'un belirttiği üzere, büyük siparişler için sunulan geleneksel indirimler sayesinde nihai tutarın çok daha düşük olması bekleniyor. Yeni uçakların teslimatlarının 2029 ile 2033 yılları arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Uluslararası Rotalar ve Filo Yenileme Stratejisi

China Eastern Airlines, yeni A330neo uçaklarını uluslararası rota ağını genişletmek, yeni güzergahlar açmak ve mevcut uçuş frekanslarını artırmak için kullanmayı planlıyor. Bu durum, özellikle pandemi kısıtlamalarının ardından küresel turizm ve iş seyahatlerinin yeniden canlandığı bir dönemde şirket için stratejik bir avantaj sağlayacaktır.

Havayolu şirketinin mevcut filosunda eski nesle ait 28 adet A330-200 ve 24 adet A330-300 uçak bulunuyor. Yeni uçaklar teslim edilmeye başlandığında, bu uçakların ortalama yaşı 15 yılı aşmış olacak. Bu nedenle A330neo modeline geçiş, sadece filoyu yenilemekle kalmayacak, aynı zamanda yakıt verimliliğini artıracak ve işletme maliyetlerini düşürecektir.

Airbus ile İş Birliğinin Yeni Aşaması

Bu sipariş, China Eastern Airlines'ın bu yıl Airbus ile yaptığı ikinci büyük anlaşma oldu. Havayolu şirketi, Mart ayında A320neo ailesinden 101 adet uçak satın almak için bir sözleşme imzalamıştı. O sözleşmenin liste fiyatı 15,8 milyar dolar olarak belirlenmişti ve teslimatların 2028-2032 yılları arasında yapılması planlanıyor.

Böylece Çinli havayolu şirketi, birkaç ay içinde Airbus'tan toplam 126 uçak sipariş etmiş oldu. Bu anlaşmaların toplam liste fiyatı 25 milyar dolara yaklaşıyor. Bu durum, Çin sivil havacılık tarihinin en büyük filo yenileme döngülerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bu kapsamlı yatırımlar, Çin havacılık pazarının hızla büyüdüğünün bir göstergesidir. China Eastern, filosundan en az 53 adet eski A320 modelini çıkarmayı planlayarak modern, çevre dostu ve ekonomik teknolojilere güveniyor. Bu, sadece yolcu konforunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda şirketin küresel havacılık endüstrisindeki rekabetçi konumunu güçlendirecektir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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