Yan Diomande Liverpool Teklifini Reddetti: Yetenekli Kanat Paris'i Seçiyor

·57·Spor
Yan Diomande Liverpool Teklifini Reddetti: Yetenekli Kanat Paris'i Seçiyor

Bayern Münih ve diğer dev kulüplerin yanı sıra transfer piyasasında aktif olan RB Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande, geleceğiyle ilgili nihai kararını verdi. Yetenekli kanat oyuncusu, İngiltere Premier League devi Liverpool'un ilgisine rağmen kariyerine Paris Saint-Germain formasıyla devam etmeyi tercih ediyor. Bu haber The Athletic tarafından paylaşıldı. Goal.com ise bu konuda haber veriyor.

Bilgilere göre Diomande, Paris kulübünün sportif projesine tamamen güveniyor. Futbolcu, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve danışman Luis Campos tarafından sunulan planların yanı sıra, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde oynama fırsatını yüksek değerlendiriyor. Futbolcu, prestijli kupalar kazanmak ve gelecekte "Ballon d'Or" ödülünü almak için en iyi şansın Paris Saint-Germain'de olduğuna inanıyor.

Liverpool için beklenmedik bir darbe

Liverpool yönetimi, Yan Diomande için 100 milyon Euro civarında büyük bir bütçe ayırmaya hazırdı. Ancak futbolcunun Paris'e transfer olma isteği, Merseyside ekibinin planlarını altüst etti. Öte yandan RB Leipzig de lider oyuncusunu ucuza bırakmak istemiyor. Alman kulübü, Liverpool'un teklif ettiği rakamı reddederek transfer bedelini 130 milyon Euro olarak belirledi.

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Diomande RB Leipzig tarihinin en pahalı satışı olacak. Şu anki rekor, 90 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Josko Gvardiol'e ait. Yan Diomande geçen sezon Bundesliga'da 33 maça çıkarak 12 gol ve 9 asist yaptı ve takımının Şampiyonlar Ligi bileti almasında önemli rol oynadı.

Dünyanın en iyi driplingçilerinden biri

İstatistiklere göre, geçen sezon Almanya şampiyonasında hiçbir futbolcu rakip geçme konusunda Diomande kadar yüksek bir performans sergilemedi. Sahadaki hareketleri ve teknik becerisi birçok dev kulübün dikkatini çekti. Futbolcu şu anda Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Goal.com'un haberine göre, Fildişi Sahili milli takımı turnuvanın son 16 turunda Norveç ile karşı karşıya gelecek. Yan Diomande tüm dikkatini milli takım maçlarına vermiş olsa da, turnuva sona erdiğinde Paris Saint-Germain ve RB Leipzig arasındaki müzakerelerin belirleyici aşamaya girmesi bekleniyor. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2030 yılına kadar sürse de, transferi bu yazın en sansasyonel olaylarından biri olmaya aday.

Paris Saint-GermainLiverpoolYan DiomandeTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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