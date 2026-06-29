Malo Gusto Manchester City ile Anlaştı: Defans Oyuncusu Stamford Bridge'den Ayrılıyor

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, yaz transfer dönemindeki sıradaki büyük hamlesini gerçekleştirmeye yakın. Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Malo Gusto, "Cityliler" kadrosuna katılmayı kabul etti. Haberi Foot Mercato yayınladı. Edinilen bilgilere göre, Fransa milli takım oyuncusu ile Manchester City arasında kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Bunu Goal.com bildiriyor. .

Bu transferin gerçekleşmesindeki temel faktörlerden biri olarak, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini alması beklenen Enzo Maresca faktörü gösteriliyor. İtalyan teknik adam, Temmuz 2024'ten Ocak 2025'e kadar Chelsea'de Malo Gusto ile birlikte çalıştı. Aralarındaki sıcak ilişki ve karşılıklı anlayış, futbolcunun Manchester'a transfer olma kararını ciddi şekilde etkiledi.

Enzo Maresca ve Malo Gusto Ortaklığı

Malo Gusto ve Enzo Maresca, Chelsea formasıyla birlikte önemli başarılara imza attılar. Özellikle 2025 yılında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandılar. Maresca, yeni sportif projesinde Fransız defans oyuncusunu temel taşlardan biri olarak görüyor. Futbolcu da eski hocasının altında yeniden oynama fikrini büyük bir hevesle karşıladı.

Malo Gusto, Ocak 2023'te 30 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Londra'ya transfer olmuştu. Bu süre zarfında tüm kulvarlarda 134 maça çıkarak 3 gol ve 17 asist yaptı. Ayrıca 2024-25 sezonunda Konferans Ligi kupasını da kaldırdı.

Transfer Bedeli ve Müzakere Süreci

Futbolcuyla anlaşmaya varılmış olsa da, Manchester City yönetimi şimdi transfer ücreti konusunda Chelsea ile müzakereler yürütmek zorunda. Goal.com'un analizine göre, "Maviler" defans oyuncuları için yüksek bir meblağ talep edecek. Bunun temel nedeni, Gusto'nun Londra kulübüyle 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin olmasıdır.

Chelsea, ana rakiplerinden biri olan Manchester City'yi güçlendirmek istemiyor. Bu nedenle müzakerelerin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Şu anda Malo Gusto, tüm dikkatini Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na vermiş durumda. İsveç ile oynanacak son 32 turu maçına hazırlanıyor.

Manchester City, bu transferle savunma hattını güçlendirerek geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Arsenal'den intikam almayı hedefliyor. Kulüpler karşılıklı anlaşmaya varırsa, Gusto önümüzdeki haftalarda Manchester'da sağlık kontrolünden geçebilir.