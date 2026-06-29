Malo Gusto Manchester City ile Anlaştı: Defans Oyuncusu Stamford Bridge'den Ayrılıyor

·42·Spor
Malo Gusto Manchester City ile Anlaştı: Defans Oyuncusu Stamford Bridge'den Ayrılıyor

İngiltere Premier League'in son şampiyonu Manchester City, yaz transfer dönemindeki sıradaki büyük hamlesini gerçekleştirmeye yakın. Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Malo Gusto, "Cityliler" kadrosuna katılmayı kabul etti. Haberi Foot Mercato yayınladı. Edinilen bilgilere göre, Fransa milli takım oyuncusu ile Manchester City arasında kişisel sözleşme şartları konusunda anlaşmaya varıldı. Bunu Goal.com bildiriyor. .

Bu transferin gerçekleşmesindeki temel faktörlerden biri olarak, Manchester City'de Pep Guardiola'nın yerini alması beklenen Enzo Maresca faktörü gösteriliyor. İtalyan teknik adam, Temmuz 2024'ten Ocak 2025'e kadar Chelsea'de Malo Gusto ile birlikte çalıştı. Aralarındaki sıcak ilişki ve karşılıklı anlayış, futbolcunun Manchester'a transfer olma kararını ciddi şekilde etkiledi.

Enzo Maresca ve Malo Gusto Ortaklığı

Malo Gusto ve Enzo Maresca, Chelsea formasıyla birlikte önemli başarılara imza attılar. Özellikle 2025 yılında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandılar. Maresca, yeni sportif projesinde Fransız defans oyuncusunu temel taşlardan biri olarak görüyor. Futbolcu da eski hocasının altında yeniden oynama fikrini büyük bir hevesle karşıladı.

Malo Gusto, Ocak 2023'te 30 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Londra'ya transfer olmuştu. Bu süre zarfında tüm kulvarlarda 134 maça çıkarak 3 gol ve 17 asist yaptı. Ayrıca 2024-25 sezonunda Konferans Ligi kupasını da kaldırdı.

Transfer Bedeli ve Müzakere Süreci

Futbolcuyla anlaşmaya varılmış olsa da, Manchester City yönetimi şimdi transfer ücreti konusunda Chelsea ile müzakereler yürütmek zorunda. Goal.com'un analizine göre, "Maviler" defans oyuncuları için yüksek bir meblağ talep edecek. Bunun temel nedeni, Gusto'nun Londra kulübüyle 2030 yılına kadar süren uzun vadeli sözleşmesinin olmasıdır.

Chelsea, ana rakiplerinden biri olan Manchester City'yi güçlendirmek istemiyor. Bu nedenle müzakerelerin oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Şu anda Malo Gusto, tüm dikkatini Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na vermiş durumda. İsveç ile oynanacak son 32 turu maçına hazırlanıyor.

Manchester City, bu transferle savunma hattını güçlendirerek geçen sezon şampiyonluğu kaçıran Arsenal'den intikam almayı hedefliyor. Kulüpler karşılıklı anlaşmaya varırsa, Gusto önümüzdeki haftalarda Manchester'da sağlık kontrolünden geçebilir.

Manchester CityChelseaMalo GustoTransferlerPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Chelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini DesteklediChelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini DesteklediBugün, 01:38Robert Lewandowski MLS'e Gidiyor: Polonyalı Yıldız Chicago Fire ile AnlaştıRobert Lewandowski MLS'e Gidiyor: Polonyalı Yıldız Chicago Fire ile AnlaştıBugün, 01:19Yan Diomande Liverpool Teklifini Reddetti: Yetenekli Kanat Paris'i SeçiyorYan Diomande Liverpool Teklifini Reddetti: Yetenekli Kanat Paris'i SeçiyorBugün, 00:5817 Şut 11 Gol: Özbekistan'ın En Büyük Sorunu Neydi?17 Şut 11 Gol: Özbekistan'ın En Büyük Sorunu Neydi?Bugün, 00:38Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda ettiDünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda ettiBugün, 00:23Real Madrid ve Jose Mourinho Endrick Hakkında Nihai Kararı VerdiReal Madrid ve Jose Mourinho Endrick Hakkında Nihai Kararı VerdiBugün, 00:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı