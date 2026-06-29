17 Şut 11 Gol: Özbekistan'ın En Büyük Sorunu Neydi?

·4·Spor
17 Şut 11 Gol: Özbekistan'ın En Büyük Sorunu Neydi?

Özbekistan milli takımı, tarihi Dünya Kupası serüvenini üç mağlubiyet ve kalesinde gördüğü 11 golle tamamladı. Ancak en endişe verici nokta sadece gol sayısı değil; rakiplerin kaleye gönderdiği neredeyse her üç şutun ikisi golle sonuçlandı.

Peki, milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki en zayıf noktası gerçekten kale çizgisi miydi, yoksa sorunu sadece kalecilerde aramak yanlış mı?

Kolombiya dört isabetli şutla üç gol attı

Özbekistan, ilk turda Kolombiya'ya 1:3 mağlup oldu.

Güney Amerika temsilcileri, milli takımımızın kalesine gönderdikleri dört isabetli şutun üçünü gole çevirdi.

İlk karşılaşmada rakibin şutları gole çevirme oranı yüzde 75 oldu.

Bu maçta savunma ve kaleci arasındaki koordinasyon sorunları şimdiden hissediliyordu.

Portekiz baskısına dayanmak mümkün olmadı

İkinci turda Özbekistan, Portekiz'e 0:5 mağlup oldu.

Portekizli futbolcular kaleye dokuz isabetli şut gönderdi ve bunların beşinde amacına ulaştı.

Maç

İsabetli Şut

Gol

Özbekistan — Kolombiya

4

3

Portekiz — Özbekistan

9

5

Kongo DR — Özbekistan

4

3

Toplam

17

11

Bu maçta kaleci birkaç kurtarış yapsa da, rakibin sürekli baskısı ve savunmadaki hatalar ağır bir skora yol açtı.

Kongo DR da dört şutla üç gol attı

Grup aşamasının son maçında Kongo DR, Özbekistan'ı 3:1 mağlup etti.

Afrika temsilcileri de dört isabetli şutla kalemizi üç kez sarsmayı başardı. Yani ilk maçtaki durum tekrarlandı.

Üç maçta rakiplerin 17 isabetli şutundan 11'i golle sonuçlandı.

Bu matematiksel olarak yüzde 64,7 demektir. Yani kalemize yönelen isabetli şutların neredeyse üçte ikisi golle bitti.

Kaleci istatistikleri ne gösteriyor?

Turnuvada kalemizi Otkir Yusupov ve Abduvohid Nematov korudu.

Kayıtlara geçen verilere göre:

  • Otkir Yusupov'un kurtarış oranı — yüzde 25;

  • Abduvohid Nematov'un kurtarış oranı — yüzde 38,5.

Bu rakamlar Dünya Kupası seviyesi için düşük sonuçlar olarak kabul edilir. Ancak tüm suçu sadece kalecilere yüklemek de adil olmaz.

Sorun sadece kalede değil

Kaleci, savunmanın son noktasıdır. Rakip futbolcu uygun pozisyonda, baskısız veya çok yakın mesafeden şut çekiyorsa, kalecinin şansı da ciddi şekilde azalır.

Özbekistan'ın sorunları birkaç farklı noktada kendini gösterdi:

  • rakip hücumcuların ceza sahasına kolayca girmesi;

  • tehlikeli bölgelerde boşluklar bırakılması;

  • ikinci topları kazanma mücadelesinde geç kalmak;

  • savunma oyuncuları ve kaleci arasındaki uyum eksikliği;

  • isabetli şutları kurtarmada düşük verimlilik.

Bu nedenle 11 golün sebebini sadece bir futbolcuya veya bir çizgiye bağlamak zordur. Bu, tüm takımın savunma aksiyonlarıyla ilgili bir sorundu.

Dünya Kupası'ndan çıkarılması gereken temel sonuç

Özbekistan, Dünya Kupası'nda rakiplerine çok fazla şut imkanı vermedi — üç maçta toplam 17 isabetli şut. Ancak bu şutların çoğu aşırı tehlikeliydi ve 11'i gol oldu.

Bu, milli takımın savunmada pozisyon sayısını değil, bu pozisyonların kalitesini kontrol edemediğini gösteriyor.

Sizce Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki temel sorunu kalecilerin performansı mıydı yoksa savunma sistemi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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