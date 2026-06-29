Chelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini Destekledi

·98·Spor
Chelsea Sürpriz Transferin Eşiğinde: Cole Palmer, Granit Xhaka'nın Gelişini Destekledi

Londralı Chelsea, kadroyu güçlendirme konusunda beklenmedik bir yön seçti. Takımın yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'deki başarılarında kilit rol oynayan Granit Xhaka ismini değerlendiriyor. Bu transfer sadece teknik adamın isteği değil, aynı zamanda takımın yıldızı Cole Palmer tarafından da sıcak karşılandı. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Chelsea, İsviçre milli takım kaptanını Londra'nın batısına geri getirmek için görüşmeler yürütüyor. Cole Palmer, sosyal medyada bu transferle ilgili haberlere tepki göstererek, insider Fabrizio Romano tarafından paylaşılan gönderiyi beğendi. Bu durum, İngiliz futbolcunun deneyimli orta saha oyuncusuyla birlikte oynamaya hazır olduğunun bir göstergesi.

Tecrübe ve Gençlik Arasındaki Denge

Chelsea yönetiminin son yıllardaki politikası ağırlıklı olarak genç yetenekleri satın almaya odaklanmıştı. Ancak geçen sezonki başarısız sonuçlar ve takımın lig tablosunda 10. sırada yer alması, soyunma odasında lider karakterli bir futbolcunun eksikliğini ortaya koydu. Granit Xhaka'nın tam olarak bu boşluğu doldurması bekleniyor.

Xabi Alonso için Xhaka yabancı değil. Almanya şampiyonasında birlikte çalışarak tarihi bir şampiyonluğa ulaştılar. Teknik direktör, saha merkezinde disiplini sağlayacak, taktik talimatları eksiksiz uygulayacak ve genç futbolculara yol gösterebilecek bir profesyonel istiyor. Şu an 33 yaşında olan orta saha oyuncusu, Sunderland formasıyla harika bir sezon geçirerek takımının Avrupa kupaları bileti almasına katkı sağladı.

Futbolcu ve teknik direktör arasındaki ilişkiler güçlü olsa da transfer süreci kolay ilerlemiyor. Chelsea tarafından gönderilen ilk resmi teklif, Sunderland yönetimi tarafından reddedildi. Kuzey ekibi kaptanını kolayca bırakmak istemiyor ancak Londra kulübünün finansal imkanları ve futbolcunun Premier League elitleri arasına dönme isteği durumu değiştirebilir.

Xhaka için Londra yabancı bir şehir değil. Uzun yıllar Arsenal forması giydi ve takım kaptanlığına kadar yükseldi. Premier League atmosferini iyi tanıması ve zor anlarda sorumluluk alma özelliği, Chelsea taraftarları arasında da çeşitli tartışmalara neden oluyor. Birçok kişi bu transferi, takımın daha pragmatik bir yola girdiğinin işareti olarak görüyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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