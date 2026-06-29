Robert Lewandowski MLS'e Gidiyor: Polonyalı Yıldız Chicago Fire ile Anlaştı

Avrupa futbolunun son on yılındaki en güçlü forvetlerinden biri olan Robert Lewandowski, kariyerine okyanus ötesinde devam etmeye çok yakın. Polonyalı golcünün Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago Fire kulübüyle anlaşmaya vardığına dair haberler yayıldı. Bu transferin, Lionel Messi'nin gelişinden sonra MLS (Major League Soccer) için bir sonraki en büyük olay olması bekleniyor. Bunu Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in verdiği bilgilere göre, 37 yaşındaki forvet Chicago Fire ile iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı. Robert Lewandowski, Barcelona ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünde ABD'ye gidecek. Belirtmek gerekir ki, futbolcuya İtalya'nın Milan kulübü ve Suudi Arabistan ekiplerinden de ciddi ilgi geldi, ancak Polonyalı yıldız kariyerine Kuzey Amerika'da devam etmeyi tercih etti.

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Lewandowski bu ayın başında Chicago şehrini ziyaret ederek kulübün altyapısını ve projelerini şahsen inceledi. Tahminlere göre, ligin en çok kazanan futbolcularından biri olacak. Chicago Fire teknik direktörü Gregg Berhalter, takıma dünya çapında yıldızları katma niyetini gizlemedi. Berhalter'e göre Lewandowski, sadece kulübün değil, tüm ligin prestijini artıracak.

“Kadromuza dünya çapında oyuncular katmaya çalışıyoruz. Lewandowski seviyesindeki bir futbolcunun gelmesi Chicago şehri için de büyük bir hediye olacak. Onu yetenek bakımından Lionel Messi ile aynı seviyede görüyoruz,” diye belirtti Berhalter.

Chicago'daki Polonyalılar ve Gelecek Planları

Bu transferin gerçekleşmesinde Chicago şehrindeki Polonyalı göçmenlerin yoğunluğunun da önemli bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Robert Lewandowski'nin gelişiyle kulüp, yeni McDonald’s Park stadyumuna daha fazla taraftar çekmeyi planlıyor. Polonyalı forvet, Avrupa'dan gerçek bir efsane olarak ayrılıyor; Barcelona formasıyla dört yıl içinde üçüncü şampiyonluk unvanını kazanmayı başardı.

İlginç olan şu ki, Chicago Fire sadece Lewandowski ile sınırlı kalmak istemiyor. Haberlere göre kulüp, forvetin yardımıyla Bayern Münih'teki eski takım arkadaşı Leon Goretzka ile de görüşmeler yapmayı hedefliyor. Eğer bu transferler gerçekleşirse, Chicago ekibi MLS'in en güçlü kadrolarından birine sahip olacak.