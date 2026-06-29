Chelsea Yıldızı Cole Palmer'a Uyarı: Büyüklük İçin İstikrar Şart

·72·Spor
Chelsea Yıldızı Cole Palmer'a Uyarı: Büyüklük İçin İstikrar Şart

Chelsea'nin yetenekli orta saha oyuncusu Cole Palmer, son zamanlarda form düşüklüğü yaşıyor. Londra'daki ilk sezonunda herkesi büyülemiş olsa da, mevcut performansı uzmanlar ve eski futbolcular arasında endişe yaratıyor. Özellikle İngiltere milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer almaması, futbolcu için beklenmedik bir darbe oldu. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Chelsea efsanesi Frank Leboeuf, GOAL'e verdiği röportajda Palmer'ın mevcut durumu ve geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Leboeuf'ya göre, milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmaması, futbolcu için "yüze inen sert bir tokat" etkisi yaratabilir. Leboeuf, genç yıldıza gerçek bir futbol efsanesi olmanın sırlarını anlattı.

İstikrar, Yıldızlığın Temel Kriteridir

Frank Leboeuf, tek bir başarılı sezonun bir futbolcuyu efsane yapmayacağını vurguladı. Eski savunmacı, "Sadece istikrar gösterdiğinizde büyük bir futbolcuya dönüşürsünüz. Bu sadece bir sezon değil; iki, üç, dört ve beş yıl boyunca devam etmeli. Örneğin, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi 17 sezon boyunca yüksek seviyeyi korudular. Kylian Mbappe'nin kariyerinin sonunda onu efsaneler arasına katmak için istikrarını bekliyoruz" dedi.

Palmer, 2023 yazında 40 milyon sterlin karşılığında Manchester City'den ayrılarak Chelsea'ye katılmıştı. İlk sezonu muhteşem geçti: 25 gol ve PFA'ya göre yılın en iyi genç oyuncusu ödülü. Ancak, 2024-25 sezonunda gol sayısı 18'e, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunda ise 11'e düştü. Bu durum, milli takımdaki konumunu olumsuz etkiledi.

Şu an 24 yaşındaki futbolcu hakkında çeşitli transfer söylentileri dolaşıyor. Özellikle, çocukluğunda taraftarı olduğu Manchester United'a transfer olabileceği yönünde haberler yayılıyor. Ancak Chelsea yönetimi, 10 numaralı yıldızını bırakmak istemiyor. Oyuncunun kulüple 2033 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

Kulüp yönetimi, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde Cole Palmer'ın eski formuna kavuşmasını umuyor. Leboeuf'ya göre, futbolcu sahip olduğu yeteneği sürekli çalışma ve zihinsel istikrarla pekiştirmeli. Aksi takdirde, tarihteki sıradan "parlayıp sönen yıldızlardan" biri haline gelmesi işten bile değil.

  • Cole Palmer'ın ilk sezonundaki golleri: 25;
  • İkinci sezondaki performansı: 18 gol;
  • Sakatlıkların etkili olduğu son sezon: 11 gol.
Bu nedenle, önümüzdeki yeni sezonun Palmer'ın kariyerindeki en kritik dönüm noktası olması bekleniyor. Ya eleştirmenlere haklı bir cevap verip yeniden zirveye çıkacak ya da ortalama oyuncular arasında kalacak.

ChelseaCole PalmerİngiltereFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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