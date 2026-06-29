Uzayda pişmiş kabak: Çinli astronotlar Tiangong istasyonunda ilk ayı tamamladı

Çin'in Shenzhou-23 görevi mürettebatı, Tiangong yörünge istasyonundaki faaliyetlerinin ilk ayını başarıyla tamamladı. Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying'den oluşan astronot ekibi, bu süre zarfında sadece karmaşık bilimsel ve teknik görevleri yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda uzay koşullarında yemek pişirme konusunda da yeni bir adım attı. Ixbt.com haber veriyor.

China Manned Space Agency (CMSA) verilerine göre, istasyon bünyesinde ilk kez özel bir fırın yardımıyla tatlı kabak dilimleri pişirildi. Bu tür evsel deneyler sadece eğlenceli bir uğraş değil, aynı zamanda uzun süreli uzay seferlerinde mürettebatın psikolojik durumunu iyileştirmenin ve onlara konfor sağlamanın önemli bir unsurudur. Uzayda sıcak ve lezzetli yemekler hazırlama imkanı, gelecekteki yıldızlararası uçuşlar için gerekli bir hazırlık aşamasıdır.

Tıbbi araştırmalar ve mikrogravitasyon etkisi

Görevin ana kısmını uzay tıbbı alanındaki araştırmalar oluşturdu. Astronotlar birbirlerine ultrason muayenesi yaparak boyun, bilek damarları ve karın boşluğu organlarının durumunu incelediler. Bu veriler, uzun süre yerçekimsiz ortamda kalan insan organizmasındaki kan dolaşımı ve kas sistemindeki değişiklikleri analiz etmek için son derece önemlidir.

Ayrıca, araştırmalar kapsamında insan beyninin yörüngedeki faaliyeti de odak noktası oldu. Mürettebat üyeleri, elektroensefalografi (EEG) cihazlarını kullanarak farklı aydınlatma modlarında görme-motor koordinasyonunu ve davranışsal tepkileri test ettiler. Bu deneyler, gelecekte Ay'ın kolonizasyonu ve daha uzak mesafelere uçuşlarda insan faktörünün dikkate alınmasına yardımcı olacaktır.

Robotik ve geleneksel tıbbın sentezi

Ekspedisyon programında insan ve robotların etkileşimi üzerine deneyler de yer aldı. Astronotlar, istasyondaki yerleşik robotla birlikte çalışarak otonom sistem yönetim algoritmalarını geliştirmek için gerekli verileri topladılar. Bu tür robotik yardımcıların, açık uzaydaki karmaşık işlerin yürütülmesinde insanın temel yardımcısı olması bekleniyor.

İlginç olan şu ki, Çin uzay programı geleneksel halk tıbbı yöntemlerinden de vazgeçmedi. Mürettebat üyeleri, sağlıklarını kontrol ederken geleneksel Çin tıbbı tanı setlerini kullanıyorlar. Bu yöntem, çok aylık uçuşlar sırasında fizyolojik göstergelerin izlenmesi için etkili bir araç olarak değerlendiriliyor.

Hatırlatalım, Shenzhou-23 gemisi 24 Mayıs 2026 tarihinde yörüngeye fırlatılmıştı. Bu görevin temel amaçlarından biri, insanın uzayda kesintisiz bir yıl kalması üzerine deneyler yapmaktır. Toplanan tüm bilimsel sonuçlar, Çin'in Güneş Sistemi'ndeki uzak nesnelere, özellikle de Ay'a gerçekleştirmesi beklenen gelecek uçuşları için temel teşkil edecektir.