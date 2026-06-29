Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)

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Şomurodov'un golü - Dünya Şampiyonası tarihinde eşsiz bir rekor (video)

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın grup aşaması maçları sona erdi. Turnuva organizatörü FIFA, grup aşamasının en güzel golünü belirlemek için resmi oylamanın başladığını duyurdu. Play-off biletini alanlar ve turnuvaya erken veda eden yıldızlar arasında hemşehrimiz Eldor Şomurodov da yer alıyor!

En güzel gol ödülü için 12 aday

FIFA uzmanları tarafından seçilen listede dünyanın en seçkin yıldızları ve sürpriz keşifler bulunuyor:

  • Eldor Şomurodov (Özbekistan)

  • Lionel Messi (Arjantin)

  • Kylian Mbappe (Fransa)

  • Vinicius Junior (Brezilya)

  • Giovanni Reyna (ABD)

  • Ismael Saibari (Fas)

  • Felix Nmecha (Almanya)

  • Elia DPersonnel (Yeni Zelanda)

  • Kevin Pina (Yeşil Burun Adaları)

  • Karim Alaybegovic (Bosna Hersek)

  • Wilson Isidor (Haiti)

  • Daizen Maeda (Japonya)

Şomurodov'un golü — Dünya Kupaları tarihinde eşsiz bir rekor!

Eldor Şomurodov'un Kongo DR kalesine attığı gol sadece güzel değil, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihine geçecek kadar sıra dışıydı.

Ünlü OptaJose analiz merkezinin verilerine göre, Eldor'un vuruşu beklenen goller (xG — vuruşun gole dönüşme olasılığı) değerine göre sadece 0,013 olarak kaydedildi. Bu, böyle bir noktadan ve pozisyondan yapılan 1000 vuruştan sadece 13'ünün golle sonuçlanabileceği anlamına geliyor. Bu değer, 2026 Dünya Kupası turnuvasında rekor olarak kaydedildi!

Oylama nasıl yapılacak?

En iyi golün belirlenmesi tamamen futbolseverlerin tercihine bırakıldı. Taraftarlar, FIFA'nın resmi sitesindeki FIFAWorldCup bölümü üzerinden adayların gollerini video olarak izleyebilir ve beğendikleri performansa oy verebilirler.

Hatırlatalım, oylama süreci FIFA resmi platformunda sadece 48 saat sürecek. Ardından oylar hesaplanacak ve grup aşamasının en güzel golünün kazananı resmen açıklanacak. Milli takım kaptanımızı destekleme ve bu tarihi oylamaya katılma fırsatını kaçırmayın!

ShomurodovFIFALionel MessiKylian Mbappe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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