Diego Forlan: Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Takımının Oyununu Engelliyor

Uruguay futbol efsanesi ve eski Manchester United forveti Diego Forlan, Portekiz milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo hakkında sert açıklamalarda bulundu. Forlan, 41 yaşındaki forvetin sahadaki hareketlerinin takımın genel hücum potansiyelini kısıtladığını ve 2026 Dünya Kupası hedeflerinin önünde bir engel olabileceğini belirtti. Goal.com haberine göre.

Dünya Kupası grup aşaması maçları Cristiano Ronaldo için inişli çıkışlı geçti. Kongo DR ile beraberlikle sonuçlanan maçtaki sönük oyununun ardından, Al-Nassr yıldızı Özbekistan milli takımına iki gol atarak en iyi formuna döndüğünü kanıtlamıştı. Ancak Kolombiya maçındaki etkisiz performansı, uzmanlar arasında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ESPN'in "La Casa del Kun" programına katılan Forlan, Cristiano Ronaldo'nun statik durumunun rakip savunmacılar için çok kolay olduğunu açıkladı. Eski Uruguaylı forvete göre, Cristiano Ronaldo'nun sadece ceza sahası içinde top beklemesi nedeniyle, Portekiz'in diğer yaratıcı oyuncuları için boş alanlar kapanıyor.

Taktik sorunlar ve hücumdaki "huni" etkisi

"Bir forvet olarak konuşuyorum. Cristiano Ronaldo şu anda sadece dokuz numara görevini yerine getiriyor ve top aramak için sahada hareketlenmiyor. Bu da Portekiz'in oyununu zorlaştırıyor. Her iki stoper de onunla kalıyor, sonuç olarak boş alanlar yok oluyor", dedi Diego Forlan Goal.com'a verdiği röportajda.

Forlan'a göre, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Rafael Leao gibi yetenekli oyuncuların potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmak için Cristiano Ronaldo'nun oyun tarzını değiştirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Portekiz'in hücumları tek bir noktada toplanan bir "huniye" dönüşecek ve rakipler için tahmin edilebilir hale gelecek.

"Eğer biraz kanatlara açılıp hareket ederse, diğer takım arkadaşlarına merkeze girmeleri için koridorlar açılır. Bu bir sorun değil, sadece ona bunu anlatmak gerekiyor. 'Hareket et, oradan çık, takıma yardım et' demek lazım", diye ekledi 2010 Dünya Kupası Altın Top sahibi.

Play-off öncesi Roberto Martinez'in önündeki seçim

Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez, play-off aşaması öncesinde ciddi bir baskı altında. Takım, son 16 turunda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo hala gol atma yeteneğine sahip olsa da, güçlü rakiplere karşı maçta onun hareketsizliği takıma pahalıya patlayabilir.

Özbek futbolseverler için de bu konu oldukça ilgi çekici, çünkü grup aşamasında Cristiano Ronaldo tam da bizim milli takımımızın kalesine iki gol kaydetmişti. Ancak üst düzey rakiplerin onun bu eksikliğinden faydalanma ihtimali oldukça yüksek.

Beş kez Altın Top kazanan yıldızın, kariyerinin son yıllarında oyun felsefesini değiştirmeye hazır olup olmadığı, önümüzdeki belirleyici maçlar gösterecek. Portekiz şampiyonluğa ulaşmak istiyorsa, en büyük oyuncusundan daha fazla hareketlilik talep edeceği kesin.