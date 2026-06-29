Blue Origin, New Glenn Roketi Patlamasının Ardından Fırlatma Rampasını Onarıyor

Milyarder Jeff Bezos'a ait Blue Origin şirketi, New Glenn roketinin testleri sırasında meydana gelen ciddi kazanın etkilerini gidermeye yönelik aktif aşamaya geçti. Cape Canaveral'daki LC-36 fırlatma kompleksinde, 180 metreyi aşan devasa bir vinç yardımıyla ana fırlatma kulesinin parçalara ayrılma işlemleri başlatıldı. Bunu Ixbt.com bildirdi .

Bu önlemler, bu yılın 28 Mayıs tarihinde New Glenn roketinin statik ateşleme testleri sırasında meydana gelen şiddetli patlamanın ardından gerçekleştiriliyor. Blue Origin CEO'su Dave Limp'in sosyal medyada paylaştığı videoda görüldüğü üzere, şirket hasar gören altyapıyı tamamen yenileme kararı aldı. Patlama sonucunda sadece fırlatma kulesi değil, taşıma-kurulum kompleksi ve yıldırımsavar sistemleri de zarar görmüştü.

Onarım stratejisindeki değişiklikler

Başlangıçta şirket uzmanları, kuleyi yerinde ve parçalara ayırmadan onarma imkanlarını değerlendirmişti. Ancak ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, daha sonra strateji değiştirildi. Artık kule tamamen demonte edilecek ve her bir bölümü ayrı ayrı onarılacak veya yenisiyle değiştirilecek.

Bu yaklaşım, Blue Origin yönetimi tarafından en etkili yol olarak belirlendi. Şirket temsilcileri, kuleyi parçalara ayırarak onarmanın çalışma hızını artıracağını ve güvenlik seviyesini yükselteceğini vurguladı. Bu da New Glenn roketinin uçuşlara geri dönüş süresinin gecikmemesine hizmet edecek.

New Glenn, Blue Origin'in en büyük ve en güçlü roketi olup, SpaceX'in Falcon Heavy ve Starship projelerine ana rakip olarak görülüyor. Bu nedenle, fırlatma rampasının bir an önce faaliyete geçmesi, küresel uzay pazarındaki rekabet açısından kritik öneme sahip.

Uçuş takvimi ve gelecek planlar

Mayıs ayındaki şiddetli patlamaya rağmen Blue Origin, ana altyapının önemli kısımlarının korunduğunu bildirdi. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar New Glenn roketini ilk kez uzaya fırlatma niyetinden vazgeçmedi. Mevcut demontaj çalışmaları tam olarak bu amaca hizmet ediyor.

Uzay teknolojileri meraklıları için de bu proje ilgi çekici, çünkü New Glenn'in gelecekte uyduları yörüngeye taşıma maliyetini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor. Şu anda Cape Canaveral'daki çalışmalar gece gündüz devam ediyor ve devasa bir vinç yardımıyla yürütülen bu süreç, uzay endüstrisi tarihindeki en büyük onarım operasyonlarından birine dönüştü.