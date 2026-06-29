Ekvador Milli Takımında Yeni Dönem: Moises Caicedo Kaptanlık Pazubandını Devraldı

Ekvador milli takımında beklenmedik ancak tarihi bir değişiklik yaşandı. Takımın uzun yıllardır kaptanı ve efsanevi forveti Enner Valencia, kaptanlık pazubandını kendi isteğiyle Chelsea orta saha oyuncusu Moises Caicedo'ya devretti. Bu karar, takımın 2026 Dünya Kupası play-off aşamasına kalmasının ardından resmen açıklandı. Goal.com haberine göre.

36 yaşındaki Enner Valencia, takım içinde düzenlenen özel bir törende 24 yaşındaki Moises Caicedo'yu kaptan olarak tanıttı. Goal.com'un haberine göre, efsane futbolcu bu kararını, takımda yeni nesil liderlere yol açma ve sorumluluğu daha genç oyunculara devretme vaktinin geldiği şeklinde açıkladı. Bu olay, Ekvador futbolu için yeni bir dönemin başladığının işaretidir.

Tarihi Galibiyet ve Liderlik Değişimi

Ekvador milli takımı mevcut turnuvaya biraz şanssız başlamıştı. Fildişi Sahili karşısındaki mağlubiyet ve Curaçao ile alınan beraberliğin ardından takımın şansları sorgulanmaya başlanmıştı. Ancak New Jersey'de Almanya'ya karşı alınan sürpriz 2-1'lik galibiyet her şeyi değiştirdi. Bu galibiyet, Ekvadorlulara son yirmi yıldaki ilk play-off biletini getirdi.

Dikkat çekici olan nokta, Almanya'ya karşı oynanan o kritik maçta Moises Caicedo'nun sahaya kaptan olarak çıkmış olmasıydı. Valencia ilk iki maçta takıma liderlik etmiş olsa da, belirleyici anda pazubandın Caicedo'nun koluna geçmesi, mevcut kaptanın genç meslektaşına olan güvenini gösterdi. Bu galibiyet, Ekvador'un Brezilya ve Arjantin gibi kıta devlerinin gölgesinden çıkmasına yardımcı oldu.

Chelsea Yıldızının Yeni Sorumluluğu

Moises Caicedo günümüzde sadece Ekvador'un değil, dünya futbolunun en değerli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. 2023 yılında 115 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye katılarak Britanya transfer rekorunu kırmıştı. Sahadaki istikrarlı oyunu ve taktiksel olgunluğu onu takımın ayrılmaz bir parçası haline getirdi.

Caicedo daha önce birkaç kez geçici olarak kaptanlık görevini üstlenmiş olsa da, artık resmen kalıcı kaptan statüsüne sahip oldu. Uzmanlara göre bu karar, takımın "altın jenerasyonunun" oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Valencia, bu asil hareketiyle takım menfaatlerini kişisel hırslarının üzerinde tuttuğunu bir kez daha kanıtladı.

Ekvador milli takımı artık Moises Caicedo liderliğinde Dünya Kupası'nın belirleyici aşamalarına hazırlanıyor. Takımın genç ve tutkulu kadrosunun bu turnuvada beklenmedik sonuçlar almaya devam etmesi bekleniyor.