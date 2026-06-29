Bukayo Saka'nın Sakatlığı İngiltere Milli Takımı ve Arsenal Taraftarlarını Endişelendiriyor

·35·Spor
Bukayo Saka'nın Sakatlığı İngiltere Milli Takımı ve Arsenal Taraftarlarını Endişelendiriyor

Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası heyecanı artarken, İngiltere Milli Takımı'nın yıldız hücumcusu Bukayo Saka'nın durumu uzmanların ve taraftarların odak noktası haline geldi. Arsenal yıldızının uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle en iyi formunu sergileyememesi ciddi tartışmalara yol açıyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

İngiltere Milli Takımı'nın eski savunmacısı Gary Neville, Sky Bet tarafından sunulan Stick to Football programında yaptığı açıklamalarda, 24 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili derin endişeler taşıdığını ifade etti. Neville'e göre, Bukayo Saka sahada her zamanki aktif ve enerjik görüntüsünden uzak, bu da oyuncunun fiziksel ağrılarla mücadele ettiğinin bir göstergesi.

Aşil Tendonu Sorunu ve Sınırlı Süreler

GOAL.com'un haberine göre, Bukayo Saka uzun süredir kronik bir Aşil tendonu sakatlığıyla oynamaya devam ediyor. Bu nedenle, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, grup aşamasındaki tüm maçlarda ona karşı temkinli bir yaklaşım sergiledi. Futbolcu tüm maçlarda yer alsa da, oyun süresi sıkı bir şekilde sınırlandırıldı ve çoğunlukla yedek kulübesinden oyuna dahil edildi.

Ian Wright da Neville'in görüşlerine katılarak, Saka'nın turnuvaya getirilmesinin bir hata olabileceğini öne sürdü. İngiltere Premier League'deki zorlu sezonun ardından futbolcunun fiziksel olarak tükenmiş olduğu açıkça görülüyor. Bukayo Saka röportajlarında risk almaya hazır olduğunu belirtse de, sahadaki hareketleri eski hızını ve etkisini kaybetti.

Şu anda İngiltere Milli Takımı, kanat oyuncularının verimliliği konusunda sorunlar yaşıyor. Anthony Gordon ve Noni Madueke gibi oyunculara şans verilse de, Bukayo Saka'nın yarattığı tehlikeli pozisyonların yerini dolduramadılar. Takım, hücumda daha çok Jude Bellingham ve kaptan Harry Kane'in bireysel yeteneklerine bağımlı kalmış durumda.

Roy Keane ise play-off aşaması öncesinde kanat oyuncularını eleştirdi. Keane'e göre, grup aşamasındaki hatalar telafi edilebilir ancak belirleyici maçlarda kanat oyuncularının fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, İngiltere'nin şampiyonluk yarışından erken elenmesi şaşırtıcı olmaz.

Arsenal ve İngiltere Milli Takımı sağlık ekipleri, futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Kuzey Amerika'daki iklim koşulları ve uzun uçuşlar, sakatlıktan kurtulmaya çalışan futbolcu için ek zorluklar yaratıyor. Taraftarlar ise play-off aşamasında "Üç Aslanlar"ın ana silahının eski formuna kavuşmasını umut ediyor.

Bukayo SakaİngiltereArsenalDünya KupasıThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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