Volkswagen ve Bosch Ortaklığı Sona Eriyor: 1,5 Milyar Euro'luk Proje Boşa Gitti

·35·Teknoloji
Volkswagen ve Bosch Ortaklığı Sona Eriyor: 1,5 Milyar Euro'luk Proje Boşa Gitti

Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, sürücüsüz sürüş sistemleri (otopilot) alanındaki ana ortağı Bosch ile ilişkilerini kesmeye karar verdi. Reuters'ın haberine göre bu karar, otopilot teknolojilerinin geliştirilmesinde beklenen sonuçlara ulaşılamaması ve projenin rekabetçi olmamasıyla ilgili. Ixbt.com haber veriyor.

Volkswagen bünyesindeki Cariad yazılım birimi ile Bosch arasındaki ortaklık 2022 yılında başlamıştı. Taraflar, tüm Volkswagen markaları için sürücü destek sistemleri ve tam otonom sürüş yazılımları oluşturmayı hedeflemişti. Ancak, yaklaşık 1,5 milyar euro (1,71 milyar dolar) tutarındaki devasa yatırımlara rağmen proje, teknolojik açıdan güncel gereksinimleri karşılayamadı.

Stratejik Hedeflerin Değişimi

Şirketlerin ortak açıklamasında piyasadaki söylentilere doğrudan değinilmese de, uzun yıllara dayanan yakın iş birliği kabul edildi. Açıklamada, her türlü ortaklığın stratejik ve teknolojik hedeflere ve mevcut pazar trendlerine uygunluk açısından düzenli olarak gözden geçirildiği belirtildi. Bu durum, Volkswagen yönetiminin mevcut yönden memnun olmadığına işaret ediyor.

İç değerlendirme sonuçları, Bosch ile geliştirilen teknolojinin şu an için piyasadaki diğer rakiplerin, özellikle Tesla veya Çinli teknoloji devlerinin sunduğu çözümlerin gerisinde kaldığını gösterdi. Bu nedenle Alman konserni, sözleşmeyi iptal etme ve yeni bir ortak arama yoluna gitti.

Yeni Ortak ve Gelecek Planları

Volkswagen artık otonom sürüş sistemleri için gerekli olan donanım ve yazılımı tamamen farklı bir tedarikçiden satın almayı planlıyor. Şu an yeni ortağın seçilme süreci devam ediyor ve Eylül ayına kadar yeni bir stratejik sözleşme imzalanması bekleniyor.

Bu değişiklikler Volkswagen için çok kritik bir döneme denk geliyor. Otomobil endüstrisinin hızla dijital dönüşümden geçtiği bir dönemde, yazılım alanındaki herhangi bir gecikme, şirketin küresel pazardaki payını olumsuz etkileyebilir. Özbekistan pazarında da Volkswagen modellerine olan ilginin yüksek olduğu göz önüne alındığında, gelecekte üretilecek araçların teknolojik donanımı tam olarak bu yeni ortaklığa bağlı olacak.

Özetle, Volkswagen ve Bosch arasındaki ayrılık, otomobil endüstrisinde yazılım geliştirmenin ne kadar karmaşık ve maliyetli bir süreç olduğunu bir kez daha kanıtladı. Alman devi, artık zaman kaybetmemek için daha ileri ve hazır çözümlere sahip teknoloji şirketleriyle birleşmek zorunda.

VolkswagenBoschOtopilotCariadTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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