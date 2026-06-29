Dünya Kupası'nda Büyü: Afrikalı Büyücünün Harry Kane'i Büyülediği Söyleniyor

Harry Kane ile ilgili tuhaf videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor. Videolarda, yüzü farklı renklere boyanmış ve sıra dışı kıyafetler giymiş bir adamın, maç sırasında anlaşılmaz bir ritüele benzeyen hareketler yaptığı görülüyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu kişinin Kane'in gol atmasını engellemek için "büyü yaptığını" söyleyerek şaka yaptı. Bir diğer grup ise futbolcunun maçtaki şanssız anlarını bu video ile ilişkilendirerek buna ciddi şekilde inandıklarını yazdı.

Videodaki kişinin ismi ve kimliği açıklanmadı. Ayrıca, bu hareketlerin futbolcunun performansı üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu kanıtlayan güvenilir bir delil bulunmuyor. Videolar temel olarak şaka ve çeşitli tahminlerle yayılıyor.