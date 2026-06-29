Rus Antrenör Özbekistan'ın Temel Sorununu Açıkça Söyledi

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımı Rusya'da da tartışılıyor. Antrenör Igor Kolivanov, takımda deneyim ve takım bütünlüğünün eksik olduğunu vurgulayarak bazı futbolcuların performansını da eleştirdi.

Ona göre, Dünya Kupası'na katılmak bile Özbekistan için büyük bir başarıydı. Ancak dünya şampiyonası seviyesinde rekabet edebilmek için takımın uyuma ve üst düzey deneyime ihtiyacı vardı.

«Değerlendirilecek bir şey yok»

Kolivanov, Özbekistan'ın dünya şampiyonasındaki katılımını sadece sonuçlar üzerinden değerlendirmenin doğru olmadığını söyledi.

Uzman, «Final aşamasına çıkmış olmaları bile büyük bir başarı. Elbette deneyim eksikti» dedi.

Aynı zamanda, milli takımın sahada daha disiplinli ve uyumlu hareket edebileceğini belirtti.

Özbekistan'da bütünlük eksikti

Rus antrenör, Özbekistan'ı Yeşil Burun Adaları milli takımıyla kıyasladı.

Ona göre, Yeşil Burun Adaları futbolcuları sonuna kadar mücadele etti, savunma hattını iyi korudu ve antrenörün verdiği görevleri yerine getirdi.

Özbekistan ise aksine, sahada dağınık bir görüntü sergiledi.

Kolivanov, «Özbekistan bütünleşmiş bir takım gibi görünmedi. Bu yüzden de çok gol yediler» dedi.

Shomurodov ve Husanov hakkında da konuştu

Kolivanov, Özbekistan futbolcularının çoğunun Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamadığını da belirtti.

Eldor Shomurodov'u bir istisna olarak gösterdi; çünkü forvet oyuncusu İtalya ve Rusya liglerinde forma giymişti.

Ayrıca, Manchester City savunmacısı Abdukodir Husanov hakkında da görüşlerini paylaştı.

Uzman, «Husanov var ancak o da bu turnuvada ciddi hatalar yaptı» dedi.

Üç maç — üç mağlubiyet

Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan, grup aşamasındaki tüm maçlarda fırsatları değerlendiremedi.

Maç Skor Özbekistan — Kolombiya 1:3 Portekiz — Özbekistan 5:0 Kongo DR — Özbekistan 3:1

Milli takımımız üç maçta iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

«Çabaladılar ama olmadı»

Kolivanov, Özbekistan futbolcularının çabaladığını inkar etmedi. Ancak takımın genel seviyesini ortalama olarak değerlendirdi.

«Denemeye çalıştılar ama olmadı. Futbolda böyle durumlar olur» dedi.

Antrenöre göre, Dünya Kupası'ndaki temel eksiklikler şunlardı:

uluslararası deneyim eksikliği;

savunmadaki dağınıklık;

takım bütünlüğünün olmayışı;

antrenör talimatlarının tam olarak yerine getirilmemesi;

kritik anlardaki bireysel hatalar.

İlk Dünya Kupası gelecek için bir ders olur mu?

Özbekistan tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında yer aldı. Sonuçlar beklendiği gibi olmasa da, böyle bir turnuvada kazanılan deneyim gelecek için büyük önem taşıyabilir.

Şimdi milli takımın önündeki görev; Dünya Kupası'ndaki hataları analiz etmek, savunma disiplinini geliştirmek ve üst düzeyde oynayan futbolcu sayısını artırmaktır.

Sizce Özbekistan'ın Dünya Kupası'ndaki en büyük sorunu deneyim eksikliği mi yoksa takım oyununun olmayışı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.