Kazakistan'da güzel tarih nedeniyle binlerce çift aynı gün evlendi

Kazakistan'da 26.06.2026 tarihi, kendine özgü ve unutulmaz bir tarih olarak büyük ilgi uyandırdı. Bu günde evlenmek isteyen çiftlerin sayısı hızla artarak ülke genelinde 4 binden fazla nikah başvurusu yapıldı.

En fazla başvuru Almatı şehrinden gelmiş olup, burada 830 çift, başkent Astana'da ise 740 çift tam olarak bu tarihi seçti.

Sosyal ağlarda bu tarihte gerçekleştirilen düğün törenlerinden kareler yayılıyor. Kullanıcılar, güzel tarihin aile hayatı için unutulmaz bir başlangıç olduğunu belirterek, yeni kurulan çiftleri tebrik ediyor, onlara mutluluk ve huzur diliyor.