Brezilya ve Japonya Maçı Öncesi Söz Düellosu: Marquinhos Rakibine Cevap Verdi

Dünya Kupası son 16 turu kapsamında karşı karşıya gelecek olan Brezilya ve Japonya milli takımları öncesinde saha dışındaki tansiyon yükseliyor. Japon forvet Kento Shiogai tarafından dile getirilen provokatif ifadeler, Brezilya kampında sert bir tepkiyle karşılandı. Selecao kaptanı Marquinhos, rakibinin Neymar ve takımın genel seviyesine yönelik eleştirilerine yanıt vererek, bunu rakibin kibri olarak nitelendirdi. Goal.com'un haberine göre,

tartışmaya Japonya'nın Wolfsburg kulübü oyuncusu Kento Shiogai'nin verdiği röportaj neden oldu. Shiogai, Neymar'ın artık eski seviyesinde olmadığını ve Brezilya milli takımının geçmişteki kadar korkutucu bir güç olmadığını vurgulamıştı. GOAL.com'un haberine göre, bu açıklamalar Houston'daki antrenman tesislerinde hazırlanan Brezilyalı futbolcuların gururunu incitti ve takım içinde tartışmalara yol açtı.

Marquinhos, Caze TV'ye verdiği röportajda, rakibin bu tür çıkışlarının Brezilya milli takımı için ek bir motivasyon kaynağı olacağını gizlemedi. Onun sözlerine göre, takım bir aydır ABD'de mütevazı bir şekilde çalışıyor ve her türlü eleştiriye sadece sahadaki sonuçla cevap vermeyi hedefliyor. Kaptan, rakibin sözlerini görmezden gelmeyeceklerini, aksine onlardan güç alacaklarını belirtti.

Mütevazılık ve Kibir Arasındaki Tartışma

Brezilyalı savunmacı, Japon futbolcunun tutumunu eleştirirken futbol dünyasında karşılıklı saygının önemini hatırlattı. "Futbol bugün çok dengeli. Böyle bir durumda akıl ve bilgelikle hareket etmek gerekir, ancak bu durum onların tarafında biraz kibir olabilir. Brezilya her zaman büyük bir takım olarak kalacaktır. Gücümüzü ve kalitemizi her durumda kanıtlamalıyız," dedi Marquinhos.

İlginç olan şu ki, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti bu durumda diplomatik bir pozisyon almayı tercih etti. Ancak Marquinhos, kaptan olarak takımın onurunu savunmaya karar verdi. Ona göre, altıncı kez dünya şampiyonluğu için savaşan Brezilya gibi bir takımın katettiği yola saygısızlık yapılması uygun değil.

NRG Stadium'un ev sahipliği yapacağı bu mücadele, iki ülkenin futbol tarihinde özel bir sayfa açacak; zira Brezilya ve Japonya ilk kez Dünya Kupası'nın play-off aşamasında karşı karşıya geliyor. Brezilya turnuvaya biraz yavaş başlamış olsa da, daha sonra Haiti ve İskoçya karşısında alınan 3-0'lık net galibiyetlerle ritmini buldu.

Buna rağmen, Selecao için gelecek maçın kolay geçmeyeceği açık. Geçen yılın Ekim ayında Tokyo'da oynanan hazırlık maçında Japonya, 0-2 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2'lik iradeli bir galibiyetle tamamlamıştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, o mağlubiyetin rövanşını almak ve son 16 turu biletini garantilemek istiyor. Neymar etrafındaki tartışmalar ise sadece ateşe körükle gitme görevi görüyor.