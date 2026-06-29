İnsan Kapasitesinin Ötesinde: Agibot G2 Robotu Yaklaşık Üç Gün Kesintisiz Çalıştı

Robotik alanında devrim niteliğinde bir adım atıldı: Agibot G2 insansı robotu, gerçek üretim koşullarında yaklaşık üç gün boyunca ara vermeden çalışarak kendine özgü bir dünya rekoru kırdı. Bu test, robotların sadece laboratuvar ortamında değil, karmaşık endüstriyel hatlarda da insanların yerini tamamen alabileceğini kanıtlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Agibot şirketinin verdiği resmi bilgilere göre, G2 modeli Nanchang'daki Longcheer Technology fabrikasında tablet kalite kontrol hattında 64 saat boyunca kesintisiz çalıştı. Deney, 23 Haziran'dan 28 Haziran'a kadar canlı yayın formatında gerçekleştirildi ve bu da sürecin şeffaflığını sağladı. Bu süre zarfında robot 64.828 adet ürünü işlemeyi başardı.

Endüstride yeni verimlilik standardı

Test sırasında Agibot G2, yüksek hassasiyetli hareketleriyle mühendisleri hayran bıraktı. Operasyonların başarı oranı yüzde 99,99 olarak gerçekleşti ki bu, en yetkin uzmanlar için bile ulaşılamaz bir göstergedir. Robot, konveyörden tabletleri alma, onları test standlarına yerleştirme, sistemle veri alışverişi yapma ve kusurlu cihazları ayıklama gibi karmaşık görevleri yerine getirdi.

ixbt.com haberine göre, bu süreçte robot ve fabrika ekipmanları tek bir teknolojik kompleks olarak çalıştı. Robot sadece mekanik hareketleri gerçekleştirmekle kalmadı, aynı zamanda akıllı sistem yardımıyla her cihazın durumu hakkında karar vererek onları uygun şekilde konveyöre geri gönderdi. Bu düzeydeki bir otomasyonun gelecekte üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmesi bekleniyor.

İki kat dünya rekoru

Agibot temsilcileri, bu test ile aynı anda iki dünya rekorunun kırıldığını duyurdu:

Bir insansı robotun üretim hattında ara vermeden en uzun süre çalışması;

Seri üretim koşullarında insansı robotlar tarafından işlenen ürünlerin toplam hacmi ve hızı.

Şirket sadece teknolojik imkanlarını değil, aynı zamanda seri üretim kapasitesini de sergiliyor. Yakın zamanda Agibot konveyöründen 15 bininci robotun resmen çıktığı bildirilmişti. Bu, robotik pazarında rekabetin arttığının ve insansıların günlük endüstriyel yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin kanıtıdır.

Özbekistan gibi hızla sanayileşen ülkeler için de bu tür teknolojiler gelecekte büyük önem taşıyabilir. Özellikle elektronik ve otomotiv sektörlerinde insan faktörüne bağlı hataları azaltmak ve iş verimliliğini artırmak için Agibot G2 gibi çözümlerin yüksek etkinlik sağlayacağı şüphesizdir.