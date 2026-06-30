Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, takım kaptanı Kylian Mbappe hakkındaki eleştirilere yanıt vererek forvet oyuncusunun mevcut durumu ve hedefleri hakkında konuştu. Deneyimli teknik adam, Real Madrid yıldızının bir sonraki dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda büyük bir misyon üstlendiğini ve tüm dikkatini sadece galibiyete odakladığını belirtti. Goal.com haberine göre.

Dünya Kupası'nın belirleyici play-off aşamaları öncesinde düzenlenen basın toplantısında Deschamps, kaptanını savundu. İsveç ile oynanacak maç hakkında konuşan teknik direktör, Mbappe'nin sadece sahadaki yeteneklerini değil, aynı zamanda soyunma odasındaki liderlik özelliklerini de özellikle takdir etti. Goal.com'un haberine göre Deschamps, futbolcu hakkındaki dış algıların gerçekle bağdaşmadığını ifade etti.

Son zamanlarda sosyal medya ve basında Mbappe'nin PSG'den ayrılışının yankıları ve kişiliği hakkında çeşitli olumsuz görüşler artmıştı. Ancak Deschamps bu iddiaları reddederek, Kylian'ın hem antrenmanlarda hem de fiziksel hazırlık egzersizlerinde herkese örnek olduğunu söyledi. Sözlerine göre, 27 yaşındaki forvet kaptanlık rolünü tamamen benimsemiş durumda.

Dış imaj ve iç gerçeklik

"Kylian gol atmayı ve savunma yapmayı iyi bilir. İlk günden beri söylüyorum: o özel bir misyonda. Dışarıdan onun hakkında oluşan izlenimler, gerçekte kim olduğuyla neredeyse hiç örtüşmüyor. En zor fiziksel egzersizlerde bile ilk sıralarda yer alarak profesyonelliğini kanıtlıyor", diye açıkladı Deschamps.

Fransa Milli Takımı tarihinin en iyi golcüsü olan Kylian Mbappe, Norveç maçında da teknik ve manevi lider olduğunu göstermişti. Teknik direktöre göre, futbolcunun 2018'deki çıkışından bu yana gelişimi hiç durmadı. Sürekli rekorları kırma ve tarihin en iyi futbolcusu olma arzusuyla yaşıyor.

Deschamps, Mbappe'yi "olağanüstü sınıfındaki oyuncular" kategorisine dahil etti. Böyle bir yeteneğin Fransa Milli Takımı'nı temsil etmesinin ülke için büyük bir şans olduğunu belirtti. Forvetin zihinsel gücü ve hatalardan sonra bile yılmaması, onu diğerlerinden ayıran temel özellik olarak kaydedildi.

Hatırlatmak gerekirse, Fransa Milli Takımı bu turnuvanın ana favorilerinden biri olarak görülüyor. Real Madrid'e transfer olduktan sonra Mbappe'nin her hareketi dünya futbol kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Özbek futbolseverler de bu yıldızın maçlarını büyük bir ilgiyle takip ediyor, çünkü onun varlığı her karşılaşmaya ayrı bir görkem katıyor.