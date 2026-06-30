Almanya - Paraguay maçını sitemizden canlı takip edin

·46·Spor
Almanya - Paraguay maçını sitemizden canlı takip edin

FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Almanya ve Paraguay milli takımları karşı karşıya geliyor. Karşılaşma bugün Taşkent saatiyle 01:30'da Boston'daki Foxborough Stadyumu'nda başlayacak.

Almanya'yı Julian Nagelsmann, Paraguay'ı ise Gustavo Alfaro yönetiyor. Almanya 4-2-3-1, Paraguay ise 4-5-1 taktik dizilişiyle sahaya çıkacak.

Maç boyunca atılan goller, tehlikeli pozisyonlar, kartlar, oyuncu değişiklikleri ve diğer önemli anlar sitemizdeki canlı metin anlatımıyla dakika dakika aktarılacak.

Maç başlamadan önce ilk 11'ler ve karşılaşmaya dair son bilgiler paylaşılacaktır. Almanya - Paraguay mücadelesini sitemiz üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Canlı anlatımCANLI
6
Ceza sahasındaki isabetli pas Deniz Undav'a (Almanya) şut imkanı verdi ancak top sağ direğin hemen yanından dışarı çıktı. Müthiş bir fırsat kaçırıldı! Paraguay oyuna kale vuruşuyla başlayacak.
4
Gustavo Gomez (Paraguay), aldığı darbeden sonra zorlanıyor gibi görünüyor. Umuyoruz ki hızla toparlanır.
2
Köşe vuruşunun ardından Junior Alonso (Paraguay) boşluk bularak şut çekti, ancak kaleci topu kurtardı.
1
Köşe vuruşunu Julio Enciso (Paraguay) kullanıyor.
1
Julio Enciso (Paraguay) ceza sahasına girip şut çekti ancak savunma topu engelledi. Paraguay korner kazandı.
1
Maç başladı! İlk vuruşu Paraguay yaptı.
0
Bugünkü maçı hakem Jalal Jaied yönetecek.
0
Her iki takımın başlangıç kadroları açıklandı.
0
Tüm futbolseverlere merhaba! Almanya — Paraguay maçının canlı metin anlatımını gerçekleştiriyor, en heyecanlı ve önemli anları sizlerle paylaşıyoruz.
AlmanyaParaguayJulian NagelsmannGustavo AlfaroDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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