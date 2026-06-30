Özbek futbolcularına eski Rus futbolcudan açık tavsiye...

Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız katılımı, Rus futbol kamuoyunda da tartışılıyor. CSKA ve Zenit kulüplerinin eski futbolcusu Vladislav Radimov, milli takımın temel sorunları hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Radimov'a göre, Fabio Cannavaro'nun temel görevi futbolculara güven vermekti. Ancak daha önce Dünya Kupası seviyesinde oynamamış çoğu futbolcuda baskı ve tecrübesizlik belirgin şekilde hissedildi.

«Futbolcularda güven eksikti»

Radimov, Cannavaro'dan kısa sürede karmaşık bir taktik sistem kurmaktan ziyade, futbolcuları psikolojik olarak hazırlamasının beklendiğini düşünüyor.

«Bence Fabio Cannavaro'dan temel beklenti, futbolculara güven aşılamaktı. Ancak bu seviyede hiç oynamamış oyuncuların çoğunda yine de güven eksikliği vardı», dedi.

Eski futbolcu, Cannavaro'nun bu görevi neden başaramadığını kesin olarak söylemenin zor olduğunu da kabul etti.

Özbekistan rakiplerinin neresinde geri kaldı?

Radimov, Özbekistan'ın yetenek ve uluslararası tecrübe açısından gruptaki rakiplerinden daha zayıf göründüğünü vurguladı.

Ona göre takım oyuncularının; büyük turnuvalarda nasıl hareket edileceği, baskının nasıl yenileceği ve kritik anlarda doğru kararların nasıl alınacağı konusunda hala öğrenecek çok şeyi var.

«Yetenek seviyesi ve genel durumdan anlaşıldığı üzere, Özbekistan rakiplerinden daha zayıftı. Tecrübe konusunda hala öğrenilmesi gereken çok şey var».

Kongo DR ile fark neydi?

Radimov, Özbekistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımlarının kadrolarını karşılaştırdı.

Özbekistan kadrosunda Avrupa'da top koşturan iki-üç futbolcu olduğunu, ancak Kongo DR kadrosundaki neredeyse tüm oyuncuların Fransa ve Avrupa'nın diğer güçlü liglerinde mücadele ettiğini belirtti.

Bu futbolcular:

yüksek tempolu oyunlara adapte olmuşlar;

güçlü rekabet ortamında pişmişler;

büyük baskı altında oynamaya hazırlar;

taktik ve teknik açıdan olgunlar.

Bu nedenle Dünya Kupası gibi turnuvalarda kendilerini çok daha özgüvenli hissediyorlar.

Afrika takımları artık sadece fiziksel güce dayanmıyor

Eski Rus futbolcu, Afrika futbolundaki değişimlere de dikkat çekti.

Ona göre, eskiden Afrikalı futbolcular temel olarak fiziksel güçleriyle öne çıkarken, şimdi teknik ve taktik açıdan da yüksek seviyeye ulaştılar.

Bu durum, Kongo DR gibi milli takımları her rakip için tehlikeli bir ekip haline getiriyor.

Özbekistan için açık tavsiye

Radimov, milli takımın gelecekte daha güçlü olması için temel yolu da gösterdi.

«Özbeklere açık bir tavsiyem var: Futbolcular Avrupa kulüplerine gitmeli, orada gelişmeli ve tecrübe kazanmalı», dedi.

Uzmanın görüşüne göre, daha fazla futbolcu Avrupa'nın rekabetçi liglerinde düzenli olarak oynarsa, Özbekistan bir sonraki Dünya Kupası'na çok daha güçlü bir kadroyla gidecektir.

Cannavaro'nun sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Fabio Cannavaro, 6 Ekim 2025 tarihinde Özbekistan milli takımının teknik direktörü olarak atandı.

İtalyan uzmanla yapılan sözleşme 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerlidir.

Bilgi Detay Atama tarihi 6 Ekim 2025 Sözleşme sonu 31 Temmuz 2026 Temel görev 2026 Dünya Kupası'nda takımı yönetmek Turnuva sonucu Grup aşamasında elendi

Bir sonraki Dünya Kupası'na kadar ne değişmeli?

Özbekistan'ın ilk Dünya Kupası katılımı beklenen sonucu vermedi. Ancak kazanılan tecrübe, gelecek için önemli bir ders olabilir.

Radimov'a göre, milli takımın gelişimi için futbolcuların üst düzey liglere taşınması, uluslararası tecrübenin artırılması ve psikolojik hazırlığın güçlendirilmesi gerekiyor.

Sizce Özbek futbolcuların Avrupa'ya daha fazla açılması milli takımın seviyesini ciddi şekilde artırır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.