Çin'de Claude yapay zekasına erişim için devasa bir gizli pazar oluştu

ABD merkezli Anthropic şirketi, Çinli kullanıcıların Claude yapay zeka botunu kullanmasını sıkı bir şekilde kısıtlamaya çalışırken, ülkede yasakları aşmak için geniş kapsamlı gizli bir ekosistem ortaya çıktı. Wired dergisinin yaptığı araştırmaya göre, hazır hesap satışı, sahte kimlikler ve özel aracı servisler aracılığıyla Claude sistemine erişim hizmetleri, Çin teknoloji pazarının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ixbt.com haber veriyor.

OpenAI'ın eski çalışanları tarafından kurulan Anthropic, güvenlik politikalarına aşırı ciddi yaklaşımıyla tanınıyor. Şirket, Çinli kullanıcılar için resmi erişimi kapatmakla kalmayıp, bunu sadece geoblocking veya IP adresi kontrolleriyle sınırlamadı. VPN ve proxy kullanan şüpheli profilleri aktif olarak engelliyorlar, hatta yakın zamanda Persona servisi üzerinden resmi belgelerle kimlik doğrulaması talep etmeye başladılar.

Yasakları aşma yöntemleri ve "transit istasyonlar"

Ancak Çinli kullanıcılar bu engelleri aşmanın etkili yollarını buldular. En basit yöntem yabancı telefon numaraları ve ödeme kartları kullanmak olsa da, daha karmaşık yöntemler Taobao, Xianyu ve Telegram kanallarında önceden doğrulanmış hesaplar satın almayı içeriyor. Siber suç uzmanları, karaborsada Claude Pro ve Claude Max aboneliklerine olan talebin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtiyor.

Özellikle "transit istasyonlar" (relay stations) olarak adlandırılan servisler popülerleşti. Bu platformlar, Claude'un resmi olarak çalıştığı ülkelerde konumlanarak Anthropic'in API hizmetine kurumsal erişim hakları satın alıyor ve ardından bunu Çin içindeki kullanıcılara yeniden satıyor. Müşteri için bu durum basit bir sohbet arayüzü gibi görünüyor: istek yerel bir siteye gönderiliyor, oradan ara bir sunucu aracılığıyla Claude sistemine ulaşıyor ve yanıt dönüyor.

Yazılımcılar ve teknoloji şirketi çalışanları arasında Claude modeli, yerel DeepSeek veya Z.ai gibi alternatiflerden daha fazla değer görüyor. Oxford Üniversitesi araştırmacısı Zilan Qian'a göre, Çinli uzmanlar ulusal dil modellerinin ABD geliştirmelerinin, özellikle programlama konularında 6 ila 9 ay gerisinde kaldığını vurguluyor. Bu nedenle, karmaşık IT projeleri için Claude Code ve benzeri araçlar hayati bir gereklilik haline geldi.

Jeopolitik rekabet ve güvenlik meseleleri

ABD ve Çin arasındaki teknolojik soğuk savaş fonunda, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Çinli şirketlerin gelişmiş modellere erişimini ulusal güvenliğe bir tehdit olarak nitelendiriyor. Ona göre, Çinli şirketler kendi modellerini eğitmek (distilasyon yöntemi) için Claude yanıtlarını kullanabilir. Anthropic, yakın zamanda Çinli dev Alibaba'yı açıkça bu tür bir uygulama ile suçladı.

İlginç olan şu ki, getirilen kısıtlamalar sadece yeni alternatif yolların ortaya çıkmasını tetikliyor. Belge ile kimlik doğrulama şartı getirildikten sonra, piyasada önceden doğrulanmış "dijital kimliklerin" ticareti hız kazandı. Bu durum küresel istatistikleri de yanıltıyor. Örneğin, 6 milyon nüfuslu Singapur, Claude sistemini kullanımda dünyada liderler arasında yer alırken, uzmanlar bu trafiğin büyük bir kısmının aslında Çin'den geldiğine inanıyor.