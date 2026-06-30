Nico Paz Como'da Kalıyor: Real Madrid Genç Yıldız Üzerindeki Kontrolünü Korudu

·3·Spor
Nico Paz Como'da Kalıyor: Real Madrid Genç Yıldız Üzerindeki Kontrolünü Korudu

İtalya'nın Como kulübü ile Madrid'in Real Madrid takımı, yetenekli Arjantinli orta saha oyuncusu Nico Paz'ın geleceği konusunda resmi bir anlaşmaya vardı. Taraflar arasındaki yeni sözleşmeye göre, 21 yaşındaki futbolcu Serie A'daki kariyerine devam edecek. Bu karar, futbolcunun gelişim hızı ve takımdaki kritik rolü göz önünde bulundurularak alındı. Goal.com haberine göre belirtildi.

Nico Paz, geçtiğimiz sezon Stadio Giuseppe Sinigaglia'da kendini kanıtladı ve Cesc Fabregas yönetimindeki takımın gerçek liderlerinden biri haline geldi. Goal.com'un haberine göre, yeni anlaşma futbolcunun 2026-2027 sezonu sonuna kadar Como forması giymesini öngörüyor. Bu durum, genç yıldızın düzenli oyun pratiği kazanmasını sağlayacak.

Real Madrid'in stratejik planı

Futbolcu İtalya'da kalmış olsa da, Real Madrid onun üzerindeki tam kontrolünü kaybetmedi. İspanyol devinin resmi açıklamasında, anlaşmada özel bir madde bulunduğu ve bu maddeye göre "Kraliyet Kulübü"nün 2027-2028 sezonunda Nico Paz'ı geri satın alma hakkına sahip olduğu vurgulandı.

Bu madde, Madrid kulübü yönetiminin Arjantinli futbolcuyu gelecekte A takımın önemli bir parçası olarak gördüğünün kanıtıdır. Sözleşme şartları doğrudan futbolcunun kendi isteğine göre şekillendirildi, çünkü Paz şu aşamada daha fazla süre almak ve deneyim kazanmak istiyor.

İtalya şampiyonasındaki parlak sonuçlar

Nico Paz, İtalya yarımadasına taşındıktan sonra beklenenden daha yüksek performans sergilemeye başladı. O artık sadece akademinin gelecek vaat eden bir mezunu değil, Serie A'nın en tehlikeli hücumcu orta sahalarından biri haline geldi. Oyun tarzı ve saha görüşü, Como'nun hücumlarını organize etmede temel faktör görevi görüyor.

İstatistiklere göre Paz, Como formasıyla Serie A ve İtalya Kupası kapsamında toplam 75 maça çıkarak 19 gol attı ve 17 asist yaptı. Bu rakamlar, onun hem bir golcü hem de harika bir oyun kurucu olduğunu kanıtlıyor.

Cesc Fabregas yönetiminde Paz taktiksel olarak oldukça gelişti. Teknik direktörün güveni ve İtalyan futbolunun kendine özgü savunma tarzı, genç futbolcunun fiziksel ve zihinsel hazırlığını yeni bir seviyeye taşıdı. Artık sadece kulüp düzeyinde değil, Arjantin milli takımında da yer edinmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak, bu anlaşmanın tüm taraflar için faydalı olduğu söylenebilir. Como ana yıldızını korurken, Real Madrid yetenekli futbolcunun gelişimini izlemeye devam edecek ve uygun zamanda onu geri getirme imkanını saklı tutacak.

Real MadridComoNico PazTransferSerie A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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