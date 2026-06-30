Almanya ve Paraguay Maçı Öncesi Kadrolar Belli Oldu

Dünya Kupası play-off aşamasında Almanya ve Paraguay milli takımları karşı karşıya geliyor. Son 16 turu kapsamındaki karşılaşma bugün saat 01:30'da Boston'daki Foxborough Stadyumu'nda oynanacak. Julian Nagelsmann Almanya'yı 4-2-3-1, Gustavo Alfaro ise Paraguay'ı 4-5-1 dizilişiyle sahaya sürecek. Kaleleri Manuel Neuer ve Orlando Agüilar koruyacak.

Almanya'nın savunma hattında Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah ve Nathaniel Braun yer alıyor. Defansif orta sahada Felix Nmecha ile Aleksandr Pavlovich görev yapacak.

Hücum organizasyonları Leroy Sané, Deniz Undav ve Florian Wirtz'e emanet edildi. Kai Havertz ise en uçta görev yapacak.

Almanya Kadrosu

• Manuel Neuer

• Joshua Kimmich

• Antonio Rüdiger

• Jonathan Tah

• Nathaniel Braun

• Felix Nmecha

• Aleksandr Pavlovich

• Leroy Sané

• Deniz Undav

• Florian Wirtz

• Kai Havertz

Yedek kulübesinde Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum ve diğer futbolcular bulunuyor.

Paraguay kadrosunda Julio Enciso, Miguel Almirón ve Andrés Cubas gibi futbolcular ilk 11'de yer aldı. Takımın tek forveti olarak Gabriel Ávalos sahaya çıkacak.

Paraguay Kadrosu

• Orlando Agüilar

• Junior Alonso

• José Canales

• Gustavo Gómez

• Juan Cáceres

• Julio Enciso

• Matías Galarza

• Andrés Cubas

• Damian Bobadilla

• Miguel Almirón

• Gabriel Ávalos

Paraguay yedeklerinde Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce ve Isidro Pitta gibi futbolcular maça girmeye hazır.

Almanya topa sahip olma ve kanatlar üzerinden hücum etmeye çalışırken, Paraguay merkezi kapatıp kontra ataklara güvenmeyi planlıyor. Kazanan takım Dünya Kupası'nın bir sonraki turuna yükselecek.