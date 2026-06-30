Manchester City'de Büyük Kayıp: Rodri Ameliyat Olacak

İngiliz kulübü Manchester City, yeni sezon öncesinde beklenmedik ve ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Takımın temel defansif orta saha oyuncusu ve oyun kurucusu Rodri'nin, gizemli bir sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği öğrenildi. İspanyol yıldızın 2026-27 sezonunun başlangıcını kaçırabilecek olması, kulübün yeni teknik direktörü Enzo Maresca için ilk büyük sınav olacak. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Daily Mail'in verdiği bilgilere göre, 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri, uzun süredir kendisini rahatsız eden ancak detayları açıklanmayan sakatlığı için ameliyat masasına yatmak zorunda. Manchester City yönetimi şu an için sakatlığın kesin niteliğini gizli tutuyor, ancak cerrahi operasyonun ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nın ardından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu süre, Rodri'nin yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki ilk kampları ve sezon öncesi hazırlık sürecini tamamen kaçıracağı anlamına geliyor. Chelsea'den gelen İtalyan uzman için takımın en kilit figürlerinden biri olmadan işe başlamak, kadro planlamasında büyük bir baş ağrısı yaratacaktır. Rodri, saha merkezindeki disiplin ve dengenin sağlanmasında temel güç olarak kabul ediliyor.

Maresca için yeni bir meydan okuma

Enzo Maresca, atamasının ardından verdiği röportajda kulübü iyi tanıdığını ve burada çalışmanın büyük bir onur olduğunu vurgulamıştı. "Manchester City, yenilikçi ve her adımı planlanmış harika bir kulüp. Bir teknik direktör için böyle bir sistemde çalışmak bir rüyadır. Kazanmak ve güzel futbol sergilemek istiyoruz" demişti. Ancak Rodri gibi bir liderin eksikliği, onu taktik planlarını yeniden gözden geçirmeye zorlayacak.

Sakatlık haberleri, Rodri'nin kulüpteki geleceğinin sorgulandığı bir dönemde ortaya çıktı. İspanyol futbolcunun mevcut sözleşmesinin bitmesine 12 ay kaldı ve yeni sözleşme görüşmeleri şu an için durmuş durumda. Bu durum Avrupa devlerinin, özellikle de Real Madrid'in dikkatini çekiyor. Goal.com'un haberine göre, Madrid kulübü futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösteriyor.

Eğer sözleşme meselesi Ocak ayına kadar çözülmezse, Rodri diğer kulüplerle ön anlaşma imzalama hakkına sahip olacak. Real Madrid'e geçiş, onun için eski takım arkadaşı Bernardo Silva ile yeniden aynı takımda oynama fırsatı sunabilir. Hatırlatmak gerekirse, Portekizli yıldız yakın zamanda Jose Mourinho'nun yönettiği Los Blancos'a katılmıştı.

Manchester City kadrosunda sadece Rodri değil, savunmacı Nathan Ake ile ilgili sözleşme sorunları da mevcut. Onun da sözleşmesi sona ermek üzere. Kulüp yönetimi, yeni sezon başlamadan önce hem sakatlıkları hem de önde gelen futbolcuların transfer meselelerini çözmek zorunda kalacak. Rodri'nin yokluğunun takımın oyun tarzını önemli ölçüde etkileyeceği şüphesiz.