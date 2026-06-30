Almanya — Paraguay: Son 16 turu için kadrolar açıklandı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ve Paraguay milli takımları kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Foxborough'da oynanacak maç TSİ 01:30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Kazanan taraf son 16 turunda Fransa — İsveç eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Almanya tecrübeli oyuncularına güveniyor

Almanya milli takımının kalesini Manuel Neuer koruyacak.

Savunma hattında Kimmich, Rüdiger ve Tah gibi deneyimli isimler görev yapacak. Hücumda ise Wirtz, Havertz, Sané ve Undav'dan büyük katkı bekleniyor.

Almanya'nın ilk 11'i:

Neuer;

Kimmich;

Rüdiger;

Tah;

Brown;

Nmecha;

Pavlovic;

Sané;

Undav;

Wirtz;

Havertz.

Paraguay sürpriz peşinde

Paraguay kadrosunda da bireysel yeteneği yüksek oyuncular bulunuyor.

Özellikle Miguel Almirón ve Julio Enciso'nun hızlı atakları, Almanya savunması için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Paraguay'ın ilk 11'i:

Gatito;

Cáceres;

Gómez;

Canale;

Alonso;

Cubas;

Almirón;

Bobadilla;

Galarza;

Enciso;

Ávalos.

Maç hakkında temel bilgiler

Bilgi Detay Tur 2026 Dünya Kupası, Son 32 Maç Almanya — Paraguay Tarih 29 Haziran Başlama saati 01:30 Yer Foxborough

Kazananı zorlu bir sınav bekliyor

Bu maçın galibi, bir sonraki turda Fransa ile İsveç arasındaki mücadelenin kazananıyla eşleşecek.

Bu yüzden hem Almanya hem de Paraguay'ın bugün sahada tüm güçlerini ortaya koyması bekleniyor.

Almanya tecrübe ve kadro kalitesiyle favori olsa da, play-off aşamasında yapılan tek bir hata turnuvaya veda anlamına gelebilir.

Sizce Almanya rahat bir galibiyet mi alır, yoksa Paraguay sürpriz mi yapar? Yorumlarınızı paylaşın ve makaleyi futbolseverlere gönderin.