Google Gemini Kullanıcıları Artık Ücretsiz Kişiselleştirilmiş Görseller Oluşturabilir

Google, Gemini yapay zeka uygulaması için önemli bir güncelleme duyurdu. Artık ABD'deki tüm kullanıcılar, Nano Banana teknolojisine dayalı kişiselleştirilmiş görseller oluşturma özelliğinden tamamen ücretsiz olarak yararlanabilecek. Daha önce bu imkan sadece ücretli Plus, Pro ve Ultra abonelerine açıktı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu yenilik, Gemini'nin yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıyor. Artık kullanıcıların ilgi alanları, sevdikleri aktiviteler veya dış görünüşleri hakkında karmaşık istemleri (prompt) detaylıca yazmalarına gerek kalmayacak. Yapay zeka, kullanıcının Google ekosistemindeki verilerine dayanarak, onun zevkine uygun görselleri otomatik olarak oluşturacak.

Kişisel verilere dayalı zeka

Sistem; kullanıcının Gmail, Google Photos, YouTube ve Search gibi servislerle bağlantılı verilerini kullanıyor. Örneğin, kullanıcı "En sevdiğim aktiviteleri yansıtan bir resim çiz" dediğinde, Gemini önceki aramalarından ve e-postalarından kullanıcının kahve içmeyi veya pasta pişirmeyi sevdiğini anlayacak ve buna uygun bir görsel oluşturacak.

Ayrıca, Google Photos entegrasyonu sayesinde kullanıcının fotoğrafları manuel olarak yüklemesine gerek yok. Gemini, bulut depolamadaki mevcut fotoğrafları kullanarak kullanıcının kendisine tıpatıp benzeyen karakterler yaratabiliyor. Bu özellik isteğe bağlıdır (opt-in) ve kullanıcılar hangi uygulamalara izin vereceklerini kendileri kontrol ederler.

Güvenlik ve kullanım imkanları

Google, kullanıcı gizliliğine özel önem vererek bu özelliğin istenildiği zaman kapatılabilmesine olanak tanıdı. Ayarlar menüsündeki özel bir anahtar aracılığıyla kişiselleştirilmiş moddan standart moda geçiş yapılabiliyor. Şu anda bu imkan, ABD'nin yanı sıra Hindistan ve Japonya pazarlarında da genişletiliyor.

Şirket, yakın gelecekte Gemini için bir dizi güncelleme daha planladı. Bunlar şunları içeriyor:

Daily Brief — günlük kısa bilgi verme özelliği;

Yenilenmiş ve sadeleştirilmiş arayüz;

Gemini Omni video modeli ile entegrasyon;

Gemini Spark adlı kişisel yapay zeka ajanı.

Google verilerine göre, Gemini chatbotunun aylık aktif kullanıcı sayısı şimdiden 750 milyonu aşmış durumda. Bu rakam, şirketin yapay zeka yarışında öncü konumlardan birinde olduğunu kanıtlıyor. Özbekistan'daki kullanıcılar için de bu özelliklerin kademeli olarak açılması bekleniyor, bu da günlük dijital görevleri daha da kolaylaştıracak.